Telescópio Espacial James Webb captura 7 mil galáxias em uma única imagem e explica a distância entre elas

Cientistas canadenses alcançaram um importante marco no mundo da astronomia, astrofísica e ciência espacial. Usando uma imagem do Telescópio Espacial James Webb, que reúne cerca de 7 mil galáxias em uma única foto, eles puderam medir as distâncias entre esses aglomerados estelares que se expandem para regiões que estão a 10 bilhões de anos-luz da Terra.

Os cientistas nos convidam a considerar que o seu campo de trabalho foi bastante amplo, pois ao poder estabelecer distâncias entre galáxias a 10 mil milhões de anos-luz abrange quase todo o território do universo visível, que tem 13.800 milhões de anos. “O estudo liderado pelo Canadá é o primeiro a medir distâncias galácticas na imagem”, refere o estudo liderado pelo Canadá é o primeiro a medir distâncias galácticas na imagem.

"Os cúmulos representam objetivos ideais para futuros estudos que permitam compreender melhor como as galáxias e os cúmulos que habitam evoluíram", disseram os cientistas que realizaram o estudo.

Explicamos que a distância foi captada graças à ferramenta NIRISS (Near Infra-Red Imager and Slitless Spectrograph), do James Webb, que mede a atividade do universo com um elemento de infravermelho.

"NIRISS é perfeito para fazer isso, pois pode medir os deslocamentos vermelhos de centenas de galáxias de uma só vez. Nossa pesquisa publicada recentemente será um recurso valioso para a comunidade astronômica e abrirá novas linhas de investigação", disse Gaël Noirot, pesquisador pós-doutoral da Universidade de Saint Mary em Halifax, Nova Escócia.

O estudo não só mede a distância entre as galáxias, mas também encontra novas aglomerações massivas de estrelas, a cerca de 4 mil milhões de anos-luz de distância.

Medir as distâncias entre galáxias é importante, pois isso significa que eles conseguem determinar a quantidade de matéria escura entre elas. A matéria escura é o material que constitui 80% do universo.