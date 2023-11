SpaceX está arriscando com o segundo lançamento do Starship que vai ocorrer nesta semana

SpaceX está se preparando para um segundo lançamento de teste do Starship, o maior foguete do mundo. A tentativa vem em meio a um desafio da i-Space, empresa chinesa de foguetes, que recentemente lançou seu próprio foguete reutilizável e de última geração de custo acessível.

Seu lançamento está programado para sexta-feira, 17 de novembro e durará aproximadamente três horas e meia a partir do início do evento, mas para a sua confirmação ainda falta a aprovação da Administração Federal de Aviação (FAA).

A empresa fundada por Elon Musk divulgou a data através de suas redes sociais e do seu site oficial.

Lá detalharam que a missão buscará replicar o voo anterior, por isso a nave será separada em duas etapas e então fará uma volta à Terra.

Estação Espacial preparando-se para lançar tão cedo quanto 17 de novembro, pendente aprovação regulatória final

Veja como funciona o Starship

Com uma altura de 120 metros, o Starship consiste em duas seções: a etapa de propulsão Super Heavy com 33 motores e a própria nave espacial.

Ambas seções são totalmente reutilizáveis e estão projetadas para reduzir significativamente os custos do programa espacial através de sua recuperação.

Assim, o propulsor está projetado para realizar um pouso seguro no Golfo do México, como parte de um teste para futuros pousos independentes na plataforma de lançamento.

A nave Ship 25, por sua vez, terminará sua viagem em algum lugar do Oceano Pacífico, perto da Ilha de Kauai, em Havaí.

O que aconteceu após o primeiro teste do Starship?

O teste anterior, realizado em 20 de abril a partir da base de Boca Chica no Texas, não saiu como planejado.

Ele enfrentou problemas na separação das duas etapas e falhas em alguns motores, levando à execução de sua autodestruição após apenas três minutos de voo.

Musk mencionou numa conferência de imprensa em outubro que a separação das duas seções é precisamente a parte mais desafiadora do segundo tentativa e espera-se que tenha sido melhorada.

Problemas legais após a primeira decolagem

Após o lançamento anterior, a FAA iniciou uma investigação de segurança que foi concluída no final de outubro.

Isso sim, uma investigação ambiental ainda está em andamento, devido à geração de uma nuvem de poeira durante o primeiro lançamento que causou danos à plataforma de lançamento.

Por esta razão, a SpaceX anunciou 63 correções para a segunda tentativa, incluindo redesenhos de hardware e da sua plataforma, bem como a implementação de um sistema de "enchente" de água para atenuar as ondas acústicas e limitar as vibrações do lançamento.

É importante mencionar que a NASA está acompanhando de perto o desenvolvimento do Starship, uma vez que ele fará parte do Programa Artemis para o retorno de astronautas à Lua, portanto, o seu lançamento bem-sucedido poderia mudar o curso da corrida espacial.