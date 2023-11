Sam Altman não esperou para ridicularizar o último projeto de Elon Musk

O fundador da Tesla, Elon Musk, apresentou recentemente sua última criação em inteligência artificial gerativa: Grok, um modelo projetado para responder perguntas ‘com um toque de humor’.

Foi a partir disso que Sam Altman, CEO da OpenAI, não hesitou em responder de forma sarcástica a este lançamento.

ChatGPT vs Grok

O criador do ChatGPT compartilhou uma captura de tela onde instruiu o seu GPT Builder a criar um chatbot através de um prompt particular: que tenha "humor vergonhoso de boomer".

Os GPTs podem poupar muito esforço: pic.twitter.com/VFIrGzPuMN — Sam Altman (@sama) 10 de novembro de 2023

Após a prova, Altman demonstrou a velocidade e versatilidade do seu GPT Builder ao criar um chatbot chamado Grok, que incorporou as características de Musk em questão de segundos.

Esta ação não só minimizou a inteligência e complexidade do modelo de Musk, mas também aproveitou para demonstrar as capacidades do ChatGPT Plus.

"Os GPT podem poupar muito esforço", disse Altman no seu tweet.

Como era de esperar, a publicação de Altman gerou uma onda de reações em X, com milhares de likes e comentários criticando o projeto "pouco criativo" de Elon Musk.

Não podemos esquecer que Musk foi parte da OpenAI no passado, o que torna sua relação com Altman mais próxima do que imaginamos. Talvez por isso a competição entre ChatGPT e Grok, juntamente com outros chatbots e modelos de linguagem, tenha se tornado cada vez mais intensa.