Sam Altman apoia o Humane AI Pin na sua meta de extinguir o smartphone

Imagem: The Guardian | Sam Altman - CEO de OpenAI

O Humane AI Pin, o novo gadget criado por ex-funcionários do Facebook, que na essência funciona como um projetor de interfaces gráficas que elimina a necessidade de uma tela sensível ao toque, ameaça se tornar o sucessor tecnológico dos smartphones. Por isso, era urgente saber a opinião de Sam Altman, CEO da OpenAI, sobre o assunto.

O executivo com o ChatGPT veio abalar completamente a inércia e dinâmica da indústria, colocando os líderes de seu setor em apuros, como o Google com o seu mecanismo de pesquisa, que não implementava nenhuma inovação profunda em suas plataformas há anos.

Nesse sentido, Sam Altman tornou-se um referencial obrigatório do setor TI quando se trata de mudar as regras do jogo e o Humane Ai Pin aponta exatamente na mesma direção de dinamitar o tabuleiro.

Trata-se de um pequeno clip, tecnicamente um weareble ou vestível, que parece um acessório de roupa, mas que na verdade é um dispositivo inteligente capaz de projetar interfaces gráficas responsivas em qualquer superfície, como a própria mão, superando assim a dependência da tela de um smartphone ou tablet.

Este produto poderia mudar a ordem atual do setor, e até mesmo poderia roubar o seu momento ao Apple Vision Pro, que desde o seu anúncio já se presumia como o sucessor do iPhone. Mas o que pensa o homem por trás do ChatGPT?

Sam Altman falou sobre Humane AI Pin e deu sua bênção

Os responsáveis por este novo projeto lançaram um recente comunicado de imprensa através da empresa CISION PR Newswire, onde abordam mais detalhes sobre o Humane Ai Pin, onde não tiveram dúvidas de descrever seu produto como um novo começo para os dispositivos pessoais de Inteligência Artificial.

Na circulação, a empresa afirma que o Ai Pin marca "um novo começo para a tecnologia de consumo pessoal", ao integrar um dispositivo alimentado por IA, sem tela e baseado em comandos conversacionais, revelando ao mesmo tempo que estará disponível para pedidos nos Estados Unidos a partir de 16 de novembro de 2023 com um custo básico de USD $699 no seu modelo mais básico.

Imagem: Humane | O smartphone poderá se tornar uma coisa do passado com o Humane Ai Pin, um dispositivo que projeta interfaces sem uma tela. Sam Altman fala sobre isto.

Mas o mais interessante é que, no meio de toda essa propaganda, há uma citação de ninguém menos que Sam Altman, CEO da OpenAI e responsável pelo popular ChatGPT, onde ele fala sobre o dispositivo.

“Acreditamos num futuro onde a Inteligência Artificial amplifique o potencial humano, e a Humane compartilha essa visão. Estamos orgulhosos de nos associarmos a eles para aproveitarmos a Inteligência Artificial juntos e redefinirmos a forma como interagimos com a tecnologia e o mundo”.

Não se sabe com certeza se haverá uma integração completa entre o dispositivo e a plataforma de ChatGPT. Mas tudo indica que pode haver uma potencial aliança no futuro.

Por enquanto, Sam Altman deu sua bênção e parece que também se junta ao plano de já deixar o smartphone para trás.