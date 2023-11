O teclado do seu notebook ‘morreu’? Mostramos algumas formas de reanimá-lo

Embora possa ser surpreendente, um dos maiores inconvenientes nos notebooks costuma ser o teclado. Esse componente, integrado ao sistema, pode gerar problemas significativos se falhar ou deixar de funcionar, pois, assim como a tela, é essencial para o funcionamento do dispositivo.

Portanto, é crucial ter uma alternativa confiável e rápida para poder continuar trabalhando.

Para abordar esta questão, em Hardzone dividiram as soluções relacionando-as com o software e o hardware. As primeiras são acessíveis para qualquer pessoa com um conhecimento básico, desde que os passos sejam seguidos cuidadosamente.

Agora, se um problema de hardware for identificado e o notebook ainda estiver sob garantia, enviá-lo ao fabricante para uma rápida revisão e resolução pode ser uma opção viável.

No entanto, se a garantia expirou ou o problema não está coberto por ela (por exemplo, derramamento de líquido), deverá ser considerada a possibilidade de realizar a reparação por conta própria ou procurar ajuda de um profissional.

Soluções rápidas e simples

Desligar e ligar: Embora possa parecer simples, muitos problemas de computador são resolvidos desligando e ligando novamente o equipamento. Isso pode resolver conflitos de software ou problemas similares.

Entrar na BIOS: Tentar acessar a BIOS desligando e ligando o laptop pode ajudar a determinar se o problema é de software ou hardware. Se você conseguir acessar a BIOS, é provável que o problema esteja relacionado ao sistema operacional ou aos drivers do Windows.

Verificar os componentes do Windows: Realizar uma varredura com o Windows através do Prompt de Comando pode ajudar a identificar e corrigir possíveis problemas de software. O comando "sfc /scannow" é usado para esse propósito.

Problemas de Software são falhas, erros ou bugs que ocorrem em um programa de computador ou em um sistema operacional. Esses problemas podem resultar em falhas no sistema, falhas de segurança e até mesmo perda de dados.

Atualizar o Windows: Verificar e realizar atualizações pendentes do Windows pode solucionar problemas causados por atualizações defeituosas ou falta de desempenho do sistema.

Desinstalar atualizações: Se o problema persistir após a atualização, desinstalar a última atualização pode ser uma solução. Isso é feito através da opção "Desinstalar atualizações" na seção Atualizações e Segurança.

Problemas de Hardware são problemas relacionados ao hardware de um computador, como falhas de hardware, falhas de placa-mãe, problemas de memória, problemas de disco rígido, problemas de alimentação, problemas de placa de vídeo etc.

Líquido derramado: Se houve algum derramamento de líquido sobre o teclado, é provável que ele tenha sofrido danos irreparáveis. Os danos causados por líquidos geralmente não estão cobertos por garantias, e a solução mais prática seria substituir o teclado.

Cabo partido ou danificado: Se não houver vazamento de líquidos e os problemas de software forem descartados, o problema pode estar no cabo que liga o teclado ao laptop. A oxidação ou danos no cabo podem exigir a sua substituição.

Falhas em teclas específicas: Se apenas algumas teclas não estiverem funcionando, identificar se o problema é com interruptores ou membranas quebradas poderia permitir um substituto específico dessas teclas.

Caso não tenha solucionado o problema após realizar essas ações, e se o problema for de hardware, a opção de enviar o laptop para o serviço técnico pode ser a melhor alternativa, especialmente se ainda estiver sob garantia.

Alternativamente, pode-se optar por usar um teclado externo conectado via USB ou Bluetooth como solução temporária.