Nintendo quebra o silêncio e fala sobre o Nintendo Switch 2: “completamente diferente”

Até aqui, tudo o que se disse sobre o Nintendo Switch 2 eram rumores e suposições ao redor da empresa japonesa. Agora, pela primeira vez, o gigante dos videogames se dispôs a falar sobre o seu novo dispositivo, afirmando que “será um console completamente diferente”.

Os rumores vinham e iam como pão quente nas manhãs. Falou-se que a nova versão vem com duas telas, sem dock, um novo chip, sistema operacional diferente e muito mais. A patente vazada mostrava um aparelho semelhante ao primeiro Nintendo Switch e até mesmo um nome de código apareceu nas principais capas dos meios especializados na matéria.

O executivo diz que a primeira mudança vem no fato de que primeiro se fazia o hardware e depois o software. Mas neste caso do novo console, as duas direções trabalham ao mesmo tempo e em constante comunicação.

“O conceito de hardware e software integrados não mudou, mas antes o desenvolvimento de software não costumava começar até o desenvolvimento de hardware estar completo. Recentemente, as equipes de desenvolvimento de hardware e software têm mantido conversas como uma única unidade, começando nas fases iniciais do desenvolvimento de hardware. Isso nos permite criar software que aproveita as características do hardware e desenvolver hardware que permite novas ideias no software “, disse Takahashi.

“As equipes de hardware e software continuarão a trabalhar como um só, não apenas para o desenvolvimento do nosso software e hardware dedicado às plataformas de videojogos, mas também para acessórios e outros produtos de hardware, com o objetivo de criar produtos que os consumidores aproveitem ao jogar”, acrescentou.

Ele esclareceu que, em princípio, os planos seriam para um lançamento programado para o final de 2024.