Melhores imagens que astrofotógrafo capturou de dois braços da Via Láctea em uma única foto

Gonzalo Javier Santile monopolizou as principais capas dos meios que cobrem o tema espacial e astronômico, com suas impressionantes fotos da Via Láctea. Em uma única imagem ele conseguiu capturar dois dos braços mais importantes de nossa galáxia espiral.

Da cidade de Cafayate, em Salta, afastada da poluição luminosa, ele fez este surpreendente trabalho que o tornou merecedor de diferentes distinções.

Portanto, decidimos dar um passeio pelas suas redes sociais para selecionar aquelas que para nós seriam as suas melhores imagens. Talvez alguns não concordem com as que escolhemos, então os convidamos a entrar na sua conta do Instagram.

Se você é entusiasmado com o espaço e gosta de ver os belos tons das profundezas do cosmos, certamente se divertirá no feed do gonzalo_santile_astrofoto.

As melhores fotos espaciais de Gonzalo Santile

Panorâmica completa de Talampaya La Rioja Villa Union

Refugios de Sarmiento: "o céu mais impactante que fotografei"

O Cinturão de Órion. @Gonzalo_Santile_astrofoto

Laguna Brava em Cordilheira dos Andes, departamento Vinchina. @Gonzalo_Santile_astrofoto