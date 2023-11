Internet é a melhor fonte de informação: guia para millennials que começam a investir em imóveis

Um dos grupos mais interessados em investimento imobiliário são os millennials, que são pessoas nascidas entre os anos de 1980 a 2000, com menos de 35 anos de idade, ligadas às novas tecnologias e com informação à mão.

Este grupo, formado por grande parte da juventude, tornou-se muito mais consciente da necessidade urgente de se preparar para recessões econômicas futuras, dando início à busca por boa rentabilidade ao longo do tempo, usando a investimento imobiliário como ponte para a sua segurança financeira.

Na verdade, uma pesquisa realizada pela "Wealthfront Brokerage LLC" garantiu que as prioridades dos millennials são a redução de gastos desnecessários, aumento de poupança e investimento nos próximos meses, dando prioridade à melhor gestão financeira, investindo em diferentes recursos.

Os conselhos mais procurados na Internet

Fazendo uma análise simples de buscas na Internet, em relação a este assunto, se observa que os millennials preferem plataformas digitais para qualquer tipo de investimento.

Ainda mais, quando essas plataformas concedem vantagens como: acessar um aplicativo, monitorar seu investimento em tempo real, assinar documentação online, entre outros.

Medidas mais tradicionais

Para alcançar seu objetivo, devem prestar atenção aos seguintes pontos:

Atenção ao bom comportamento bancário

Um dos itens mais importantes para os bancos é o comportamento na distribuição de recursos, fornecendo ferramentas para evitar que você caia no boletim comercial. O sistema da empresa Equifax pode ser uma grande dor de cabeça. Se você já tem uma conta corrente, é necessário usar apenas em emergências as linhas de crédito ou cartões de crédito, para evitar cair no temido endividamento excessivo.

Procure projetos por regiões

Por exemplo, no Chile, cidades como Valparaíso ou Viña del Mar contêm um alto nível de demanda devido ao seu público significativo de aluguel de março a dezembro, e principalmente durante as férias. Um menor preço de aquisição do que Santiago e um forte dinamismo entre o público interessado tornam alguns setores fora da Região Metropolitana uma ótima alternativa para a investimento imobiliário.

Os jovens gostam de investir em bens imobiliários, pois seu valor e as taxas de aluguel tendem a aumentar mesmo nos piores cenários financeiros, o que torna esta alternativa o melhor amortecedor que um investidor pode ter ", diz Ignacio Gantes, Subgerente de Marketing da Inmobiliaria Alborada, que tem um canal focado em investimento imobiliário.

Invista sem fantasiar

Entre os 20 e os 35 anos é uma idade onde não necessariamente pensamos no futuro, mas é necessário entender que quanto mais cedo começarmos a investir, mais rápido poderemos fazer crescer nosso patrimônio. O importante é entender que o investimento não vai comprometer sua liquidez, portanto, o único gasto é o inicial, o qual pode ser pago em parcelas variáveis, desde a compra até a escrituração.

Comece a economizar AGORA

Um ponto que você não deve deixar de lado é o de economizar. Um dos grandes problemas das pessoas é o gasto insensato, onde você vai perdendo dinheiro em coisas que às vezes nem sequer lembra. Talvez, nos primeiros anos, ser austera ajude você a economizar entre 10 e 30% de seus ganhos mensais.