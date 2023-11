Inteligência Artificial: quais são as opções para os humanos quando os robôs nos substituírem no trabalho?

Amazon Fresh: o supermercado que substituiu os humanos pela Inteligência Artificial Fotografia proporciona pela IA do supermercado Amazon Fresh

Um call center na Índia despediu seus 30 funcionários que atendiam chamadas para oferecer serviços de suporte para empresas de tecnologia. Sumiu? Nada a ver, o duelo os substituiu por uma inteligência artificial baseada no ChatGPT e assim aumentou sua produtividade. Este é um dos exemplos mais recentes das máquinas substituindo os humanos nas áreas de trabalho.

A produtividade desta empresa aumentou e o proprietário, além de oferecer um melhor serviço, reduziu seus gastos de uma maneira considerável. Esta situação, benéfica para um empresário, nos faz todos nos perguntar: O que faremos quando formos substituídos por uma inteligência artificial? Quais são nossas opções?

Existem maneiras de seguir em frente. Muito mais do que você pensa. Primeiro, abra a mente para outra atividade. Se o que você está fazendo é uma tarefa automatizada, aceite o fato de que não fará mais este trabalho e comece a se preparar para as atividades do futuro.

Desenvolver habilidades que sejam difíceis de automatizar. Estas habilidades incluem criatividade, resolução de problemas e pensamento crítico.

Estar aberto a aprender novas habilidades. A IA continuará a evoluir, por isso é importante estar preparado para aprender novas habilidades ao longo da vida.

Ser flexível e adaptável. O mercado de trabalho mudará, por isso é importante ser capaz de se adaptar às mudanças.

O impacto da Inteligência Artificial (IA) no mercado de trabalho é um tema de debate intenso. Alguns especialistas acreditam que a IA substituirá milhões de postos de trabalho, enquanto outros acreditam que criará novos postos de trabalho.

É provável que a Inteligência Artificial substitua alguns tipos de trabalho, como aqueles que são rotineiros e repetitivos. Por exemplo, a IA já é usada para automatizar tarefas na fabricação, atendimento ao cliente e contabilidade.

No entanto, a IA também criará novos empregos, como aqueles que exigem habilidades criativas, de resolução de problemas e de pensamento crítico. Por exemplo, a IA será utilizada para desenvolver novas tecnologias, criar conteúdo e fornecer serviços personalizados.