Finalmente, o Instagram melhorou a privacidade de seus ‘Directs’ desativando a confirmação de leitura

O Instagram é hoje em dia uma das redes sociais mais confortáveis e inofensivas entre a ampla galeria de opções francamente hostis que há por aí. Mas está distante de ser perfeita, especialmente em detalhes de sua interface e configuração de privacidade.

No entanto, desde que Elon Musk comprou o Twitter para transformá-lo em X, o ambiente nesta plataforma tornou-se tão hostil e esquisito que muitos optaram por nos refugiar na aplicação de fotografia e seu apêndice de microblogging: Threads.

A dinâmica atual vivenciada nestas plataformas levou os usuários do Instagram a serem mais meticulosos na configuração de sua conta, que, para ser honesto, não oferece muitas opções de personalização.

Isso resultou em uma dinâmica curiosa onde a comunidade tem meses, se não anos, solicitando algumas mudanças específicas na interface da plataforma.

A boa notícia é que finalmente hoje eles foram ouvidos em um assunto específico: a privacidade com a leitura de Mensagens Diretas.

Instagram finalmente permite configurar as confirmações de leitura de Mensagens Diretas (Directs)

Um relatório do The Verge revela que a Meta finalmente anunciou uma nova função que permitirá aos usuários desativar as confirmações de leitura de Mensagens Diretas.

Esta função, que atualmente está em fase de teste, é uma resposta às preocupações de privacidade dos usuários sobre a possibilidade de outros saberem quando leram suas mensagens ou não.

Imagen: Meta | Instagram

Embora ainda esteja em fase de testes, a boa notícia é que tanto Mark Zuckerberg quanto Adam Mosseri mostraram juntos como funcionava a nova opção de configuração em uma transmissão ao vivo.

Isso significa que a fase beta está relativamente avançada, então só resta esperar não muito tempo para poder testá-la diretamente.

A confirmação de leitura é uma função que informa aos outros usuários que você leu suas Mensagens Diretas. Teoricamente, isso pode ser útil para manter uma conversa fluida, mas também pode ser uma preocupação de privacidade para algumas pessoas.

Por exemplo, você pode não querer que outras pessoas saibam que leu uma mensagem de um contato que não lhe interessa ou que pode te fazer sentir desconfortável.

Mas o Instagram não tinha nenhuma configuração que ajudasse a ler estas mensagens sem que o remetente soubesse que elas foram lidas.

Isso mudará logo, felizmente.