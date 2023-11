Fãs do Studio Ghibli encontram o cosplay perfeito de ‘A Viagem de Chihiro’ e o tornam viral

O Studio Ghibli juntou-se à uma tendência, viralizando uma homenagem a ‘Spirited Away’, conhecido na América Latina como ‘A Viagem de Chihiro’. Parece que uma nova moda foi estabelecida nas redes sociais dos estúdios de animação mais prestigiados: compartilhar tributos cosplay de seus filmes mais emblemáticos.

Há alguns dias vimos como a Toei Animation acabou tornando viral uma homenagem a One Piece e uma das suas cenas mais engraçadas da recente saga do país de Wano (’Wano Contry Saga’). Tudo através de um fofo cosplay infantil protagonizado por um par de pequenos Sanji e Zoro.

Parece que os amigos da Studio Ghibli fizeram algo semelhante com um tributo cosplay criado por um fã, que, por obra do destino (e da administração da comunidade nas redes sociais), acabou por se tornar um fenômeno viral que, honestamente, também deu muito o que falar entre os fãs.

‘A Viagem de Chihiro’ é um dos filmes mais encantadores desta empresa e merecidamente ganhou um grande reconhecimento global entre pessoas de todas as idades. Tal situação abriu o caminho para todos os tipos de homenagens no campo do cosplay.

Mais real do que nunca

Na primeira impressão, a conta do X, antes Twitter, com o nome de Studio Ghibli Pictures, parece ser uma página oficial do estúdio de animação para audiências ocidentais, pois conta com a marca azul que costumava identificar os usuários reais dos que não.

No entanto, basta uma pequena revisão à descrição do perfil da conta para percebermos que na verdade eles se descrevem como uma conta de "paródia" não oficial com publicações em homenagem à obra da empresa.

É assim que em 7 de novembro terminaram por publicar uma homenagem cosplay a ‘Viagem de Chihiro’ que acabou viralizando, com razão:

Best Spirited Away cosplay 🐉

pic.twitter.com/HUPFJOEPZy — Studio Ghibli Pictures (@ghiblipicture) November 7, 2023

A conta do @ghiblipicture tem mais de um milhão de seguidores e todos os conteúdos publicados funcionam como se fosse um site oficial do estúdio. Mas na verdade seria um projeto de fãs.

Muitos até reagiram, compartilharam e espalharam este incrível cosplay acreditando que a publicação original tinha sido criada pelo Studio Ghibli.

Mas isso não diminui a qualidade da homenagem. Embora marque o estado fraco e pouco confiável em que X se encontra hoje.