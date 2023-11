Dragon Ball Z: a ‘Androide 21 Majin’ ganha vida nesta versão hiperrealista criada por IA

Androide 21 tem duas versões no universo oficial de Dragon Ball e ambas são vilãs. Existe a original, fabricada pelo Dr. Gero a partir do corpo de Vomi, mulher que era sua esposa na vida. E depois está o modo Majin, uma temível guerreira consumida por um feitiço semelhante aos que o mago Babidi faz.

Exatamente essa versão aparece em modo hiper-realista, em um fan art que a Inteligência Artificial criou. A equipe do My Smart Arts recriou esta guerreira que é bela, malvada, poderosa e muito perigosa.

Esta característica de Majin, conferida ao personagem em Dragon Ball Z Fighter, deu-lhe muito poder e uma aparência diferente, destacando seu cabelo branco que pode se tornar rosa, e uma cauda com a qual é capaz de causar muito dano.

Com a sua pele, algo semelhante acontece. O personagem se torna rosa, o que o faz parecer uma Majin, ou seja, seres criados pelo mesmo mago que criou Majin Buu, Babidi.

Todas estas características foram capturadas por esses gênios que usam Inteligência Artificial para criar designs de personagens de todo o anime e criar versões live action (realistas) que estariam em filmes com atrizes ou modelos virtuais que fazem cosplays.

“O resultado é maravilhoso, pois temos a aparência de como a Androide 21 malvada se pareceria em uma ação ao vivo de Dragon Ball”.

Vomi, além de ser a esposa do Dr. Gero, é a mãe de Gevo, imagem que eles usam para criar o Androide Número 16. Esse vislumbre do personagem, que tivemos em Dragon Ball Super: Super Hero, dá margem para que todos pensemos que ele vai aparecer no futuro da série, mas não sabemos de que forma: se vai representar uma ameaça como vilã, ou se ela se juntará aos Guerreiros Z em alguma batalha.