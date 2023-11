Baterias de sódio vão substituir as de lítio?

É evidente que o mundo está imerso em uma transição para fontes de energia mais sustentáveis e respeitosas com o meio ambiente. Nesse cenário, as baterias desempenham um papel fundamental, seja no âmbito tecnológico em geral ou como impulsionador da mobilidade elétrica.

Embora as baterias de lítio tenham liderado a lista de opções, o seu uso traz legítimas dúvidas e preocupações, desde a escassez do insumo até problemas éticos relacionados, como a extração de minerais como o cobalto. Sem falar na dificuldade para seu descarte.

No meio destes desafios e da constante busca de inovação, as baterias de sódio estão emergindo como uma alternativa promissora.

Por que usar baterias de sódio? As baterias de sódio têm maior capacidade de armazenamento de energia do que outros tipos de baterias, o que significa que podem armazenar mais energia por unidade de volume. Isto significa que são ideais para aplicações onde é necessária uma grande quantidade de energia num espaço limitado.

Além disso, as baterias de sódio são mais seguras do que outras baterias, tornando-as ideais para aplicações onde a segurança é necessária. Por último, as baterias de sódio são mais baratas que outras baterias, o que as torna uma opção atraente para quem procura uma solução de baixo custo.

As baterias de sódio estão se consolidando como uma opção sustentável e aprimorada, uma vez que é um elemento abundante e facilmente acessível. Isso as torna uma opção ambientalmente correta em termos de disponibilidade de recursos.

Segundo o que conta Computer Hoy, um grupo de pesquisadores liderado pela Universidade de Sydney desenhou uma bateria de sódio com uma capacidade de armazenamento superior à das baterias de íons de lítio, e além disso, é muito mais econômica de produzir devido aos materiais necessários.

“Nossa bateria de sódio pode reduzir drasticamente os custos e quadruplicar a capacidade de armazenamento. Esta inovação é significativa para o desenvolvimento de energias renováveis, que, embora reduzam os custos a longo prazo, enfrentam barreiras financeiras”, disse o Dr. Shenlong Zhao, diretor do estudo.

Empresas líderes na indústria de mobilidade e armazenamento de energia, como Contemporary Amperex Technology Limited (CATL), o maior fabricante mundial de baterias de íon de lítio para veículos, já começaram a explorar o potencial das baterias de sódio.

Na verdade, a CATL anunciou recentemente o desenvolvimento da primeira bateria de sódio especificamente projetada para veículos elétricos. Outros fabricantes, como a Chery e a BYD, também estão trabalhando no desenvolvimento destas baterias para seus veículos elétricos.

Junto com elas, outras empresas como Farasis Energy, HiNa Battery Technology e Svolt estão trabalhando com parceiros importantes do setor para levar as baterias de sódio ao mercado.

Transformar um problema em uma oportunidade

A adoção das baterias de sódio não se limita apenas a veículos elétricos, pois, devido ao seu maior tamanho e peso em comparação com as de lítio, são ideais para aplicações de armazenamento em escala de rede, desempenhando um papel crucial na gestão de fontes de energia renovável intermitentes, como a solar e a eólica.