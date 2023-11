Sam Altman, CEO da OpenAI, expressou uma nova preocupação sobre os efeitos da Inteligência Artificial: sabotará as eleições?

Durante uma conferência virtual na Universidade de Waterloo em Toronto, Sam Altman não hesitou em expressar sua preocupação sobre os possíveis efeitos da Inteligência Artificial nas futuras campanhas eleitorais.

O diretor executivo da OpenAI se referiu às possíveis habilidades de persuasão que esta tecnologia poderia desenvolver.

"Não sabemos com certeza o impacto que pode ou não ter, mas é um exemplo de algo novo que me preocupa porque é muito desconhecido", disse o criador do ChatGPT.

Nessa linha, Altman alertou sobre o potencial uso desta tecnologia para a disseminação de informações falsas e a criação de deepfakes. Comentários que surgem num contexto em que os Estados Unidos se preparam para as eleições presidenciais de 2024 e o Canadá se dirige para as suas próximas eleições federais em 2025.

Embora sempre tenha havido avanços tecnológicos que podem impactar nas eleições, Altman destacou sua preocupação específica com a inteligência artificial, devido ao seu potencial ainda desconhecido e ao alcance desta influência.

Recentemente, Meta Platforms Inc, a matriz do Facebook e do Instagram, anunciou restrições no uso de Inteligência Artificial em suas plataformas.

A medida indica que a partir do próximo ano, exigir-se-á que os anunciantes revelem se os seus anúncios contêm imagens ou sons gerados digitalmente quando se tratar de anúncios relacionados a temas sociais, eleitorais ou políticos.

Além de Altman, destacados especialistas em IA, como Geoffrey Hinton e Yoshua Bengio, expressaram preocupações sobre o potencial da tecnologia para promover notícias falsas, sublinhando assim a necessidade de regulação adequada e a tempo antes das próximas eleições.