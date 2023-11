NASA Plus: tudo o que você precisa saber sobre o novo streaming gratuito da agência espacial

Neste 8 de novembro a NASA promete surpreender a todos com o lançamento do seu próprio streaming. Trata-se do NASA Plus, uma plataforma que transmitirá conteúdo exclusivo e que estará livre de anúncios e assinaturas.

A plataforma faz parte da transformação digital da agência, que inclui um site e um aplicativo. De acordo com o que a agência espacial compartilhou em um breve teaser, espera-se que a plataforma incorpore vídeos inéditos sobre missões e imagens espetaculares da Terra e do espaço exterior.

Além disso, o lançamento coincide com a preparação para a missão Artemis II, que marcará o retorno de astronautas à Lua após 52 anos. Espera-se que o NASA Plus possa oferecer conteúdo exclusivo sobre essa missão, proporcionando uma nova forma de conectar o público à exploração espacial.

Marc Etkind, administrador associado da Oficina de Comunicações da sede da agência, informou aos meios de comunicação que este streaming tem como objetivo aproximar a astronomia de todas as pessoas.

"Transformar nossa presença digital nos ajudará a contar melhor as histórias de como a NASA explora o desconhecido no ar e no espaço, inspirando através do descobrimento e inovando em benefício da humanidade", disse ele.

Onde se pode baixar o NASA Plus?

A plataforma estará disponível em vários dispositivos e reprodutores de streaming, como Android (celulares e TVs), iOS (iPhone, iPad), Apple TV, Fire TV Stick da Amazon e o site oficial da NASA.

Além disso, no futuro, a NASA poderia ainda mais otimizar a experiência conectando outros sites e bibliotecas multimídia adicionais.

O lançamento do NASA Plus destaca o compromisso da agência espacial dos EUA com a inovação tecnológica e sua posição de liderança na exploração espacial e nos meios digitais. A respeito disso, Jeff Seaton, diretor de informação na sede da agência em Washington, destacou a visão de inspirar “a humanidade através de uma experiência web unificada de classe mundial”.