Dragon Ball Z: inteligência artificial transforma Videl em uma Deusa das Artes Marciais, nesta ilustração impressionante

Videl é uma jovem interessada nas artes marciais e filha do famoso lutador Mr. Satán. Se casa com Gohan e tem uma filha, Pan. Foto: Toei

O maravilhoso mundo da inteligência artificial combina-se com Dragon Ball, um dos animes de maior sucesso da história, para nos presentear com esta impressionante versão de Videl. Para esta ilustração, um mecanismo de aprendizado automático criou uma versão guerreira impressionante que deixa os fãs e seguidores da obra de Akira Toriyama sem fôlego.

Os responsáveis por esta obra são os talentosos colegas da My Smart Arts.. Eles já haviam feito outras versões de Videl que já destacamos anteriormente. No entanto, nenhuma delas foi como esta impressionante guerreira, que parece uma deusa das artes marciais.

É melhor do que a versão que vimos na série animada? Não sabemos. No entanto, podemos dizer que esta é uma representação fiel do que Videl seria em um hipotético Live-Action de Dragon Ball.

Para ilustrar Videl, eles usaram a primeira versão deste personagem no último arco de Dragon Ball Z. Esse visual com camiseta branca simples, calça preta e cabelo preto longo penteado com um par de tranças.

Videl Dragon Ball Z. My Smart Arts.

Videl é a filha do famoso campeão mundial de artes marciais, Mr. Satan. Inicialmente, ela é uma lutadora habilidosa e corajosa, mas não tem conhecimento do mundo dos poderes sobrenaturais e dos Guerreiros Z. Quando ela conhece Gohan, um dos protagonistas da série e também filho de Goku, fica intrigada com sua força e decide descobrir a verdade por trás dele.

À medida que a série avança, Videl se envolve cada vez mais nas batalhas contra inimigos poderosos que ameaçam a Terra. Através do treinamento com Gohan, ela descobre seu próprio potencial de luta e desenvolve suas habilidades, tornando-se uma lutadora forte e capaz.

Videl também desempenha um papel importante na vida pessoal de Gohan, tornando-se seu interesse amoroso e eventualmente se casando, formando uma família. Juntos, eles têm uma filha chamada Pan, que se torna um personagem relevante na série subsequente, Dragon Ball GT.