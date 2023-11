Dois ex-funcionários da Apple roubam a cena com sua invenção: Humane AI Pin, o estranho dispositivo que pretende substituir os smartphones.

Imran Chaudhri, reconhecido designer da Apple, e Bethany Bongiorno, que ocupou o cargo de Diretora de Engenharia de Software na empresa da maçã, criaram o seu próprio startup em 2018. Eles chamaram-na de Humane, e desde então o seu sucesso tem sido meteórico.

Humane se autodenomina como a primeira plataforma integral de hardware e software de inteligência artificial (IA), com a ambição de transformar o papel da tecnologia na vida das pessoas.

Imran Chaudhri e Bethany Bongiorno, cofundadores da Humane

Fazendo história com o Ai Pin

Esta semana foi lançado um aparelho portátil chamado AI Pin. Este pequeno dispositivo wearable projeta sua interface em diferentes superfícies, oferecendo capacidades surpreendentes sem depender de um smartphone.

Como mostrado por Chaudhri na conferência TED 2023 em Vancouver, a plataforma de IA da Humane permite que o AI Pin realize uma variedade de funções, como projeções para chamadas, traduções em tempo real e monitoramento da saúde.

Será que o futuro da tecnologia será algo que você possa usar? O palestrante do TED, @ImranChaudhri, imagina um futuro onde dispositivos alimentados por IA podem fazer com que nossas telas "desapareçam" - não há necessidade de relógios, óculos ou headsets: https://t.co/knEBVdC7zl pic.twitter.com/3vvbPVAFsS

Como funciona um AI Pin?

Este dispositivo quadrado foi projetado para se fixar magneticamente na roupa. Utiliza uma versão personalizada da rede da T-Mobile e é alimentado por modelos de IA da Microsoft e OpenAI.

A chave de inovação do AI Pin reside em seu miniprojetor, uma característica única que o distingue dos dispositivos tradicionais com tela.

Este miniprojetor permite exibir informações e também é complementado com uma câmera de 13 megapixels e um alto-falante incorporado para funções de chamada.

Com um processador Qualcomm Snapdragon e trabalhando em estreita colaboração com a Qualcomm Technologies, Inc., o AI Pin apresenta-se como um dispositivo alimentado por tecnologia de ponta.

AI Pin HUMANE

Ai Pin também usa um sistema operacional chamado Cosmos e é gerenciado através do Humane Center, uma interface minimalista que facilita a configuração e personalização do dispositivo.

Além da projeção a laser e do controle táctil, o dispositivo se concentra na interação por voz, permitindo comandos, redação de mensagens e resumos de e-mails.

O software AI Mic também conecta o AI Pin a modelos de IA da Microsoft e OpenAI para fornecer opções avançadas, desde a tradução de idiomas até a identificação de alimentos.

As pré-vendas do AI Pin começarão em 16 de novembro e se espera que o dispositivo seja enviado no início de 2024. O seu preço também foi revelado: Custará 699 dólares, juntamente com uma taxa mensal de assinatura de 24 dólares.