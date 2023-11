Cinco inovações que impressionaram Bill Gates

Bill Gates é um daqueles nomes que todos conhecem. Com uma mente brilhante, homem de mundo e ávido por satisfazer sua interminável curiosidade, o norte-americano adora saber o que está acontecendo nos lugares mais remotos do planeta.

Por isso, não é incomum vê-lo em diferentes países do globo, procurando tudo o que se relacione com inovação e pesquisa, nos locais onde as coisas estão acontecendo. E essa ambição de conhecimento o levou a passar alguns dias no Senegal, país do continente africano.

Em seu blog, de acordo com o Infobae, ele descreveu o quanto foi fascinante e motivador ver os avanços alcançados pelo país, principalmente em saúde pública. Isso foi possível graças a um trabalho comunitário eficaz e políticas que funcionaram. “Desde 1992, o atraso no crescimento infantil foi reduzido pela metade. Desde 2000, a mortalidade infantil antes dos cinco anos diminuiu em 70%”, disse em seu blog.

Além disso, destacou outras melhorias, como o aumento de partos em centros de saúde desde 2005 até hoje, que aumentou de 62% para 80%. "Esses dados destacam o progresso tangível que foi feito".

Impressionar Bill Gates não é para qualquer um

Um dos momentos mais memoráveis para o magnata americano foi a visita ao Instituto Pasteur de Dakar, uma instituição de ponta na pesquisa da saúde mundial.

O magnata contou que é um local “multifacetado: essencial na rastreio de surtos na região, realiza milhões de diagnósticos anuais, funciona como centro de formação para futuros profissionais de saúde e biomanufatura e está retomando sua produção de vacinas”.

O norte-americano também conheceu notáveis cientistas do Senegal, que foram fundamentais para melhorar a situação do país. Ele reconheceu admiração pelo “seu compromisso e profundo conhecimento das comunidades locais, e foi enriquecedor discutir com eles sobre suas estratégias adaptativas diante de desafios emergentes. Por exemplo, com a aparição do COVID-19 em 2020, o IPD estabeleceu rapidamente uma fábrica de produção de testes e atualmente está expandindo essa capacidade para incluir outras provas vitais, como sarampo e rubéola”.

A estadia de Gates no Senegal reafirmou sua crença no poder da ciência e da inovação. "Não há dúvida de que nosso mundo enfrenta alguns problemas difíceis. Mas quando cientistas brilhantes dedicam seu talento a enfrentar os maiores desafios do mundo, o progresso torna-se possível e nos aproximamos de um futuro em que todas as pessoas levem uma vida saudável", disse ele.

Cinco das melhores inovações que surpreenderam Gates em suas últimas viagens

1. Um treinador de IA que ensina aos profissionais de saúde da Índia como tratar gravidez de alto risco

“”Amrita Mahale e a equipe da ARMMAN estão usando Inteligência Artificial para melhorar as probabilidades das novas mães na Índia. Seu modelo de linguagem poderá ensinar aos trabalhadores da saúde como tratar os casos de gravidez de alto risco”, comentou.

2. Uma nova forma de rastrear mosquitos a nível molecular para deter a malária

“Isabella Oyier, do Instituto de Pesquisa Médica do Quênia, está lutando contra a evolução dos mosquitos. Ela usa a epidemiologia molecular para rastrear mosquitos que têm genes que causam resistência a medicamentos e integrar esses esforços nos esforços nacionais de vigilância e monitoramento da malária. Isso fornecerá aos interessados ​​mais informações sobre onde a resistência está se espalhando e como pará-la”, disse ele.

3. Uma plataforma de vacinas de ARNm de baixo custo que coloca a fabricação onde mais é necessário

“Uma empresa chamada Quantoom desenvolveu uma nova plataforma que tornará mais barato e facilitará a construção e o funcionamento de fábricas que possam ser adaptadas para fabricar diferentes vacinas de ARNm”, disse Gate. Além disso, ele apontou que 40 milhões de dólares estão sendo investidos para ampliar a produção local de vacinas de ARNm em países de baixa e média renda.

4. Uma nova plataforma de desenvolvimento de fármacos que nos preparará melhor para a próxima pandemia

“A equipe da Decoy Therapeutics está trabalhando para acelerar o processo de desenvolvimento de medicamentos com sua nova e promissora plataforma biológica”, disse. A ideia é que as moléculas de lipopeptideos poderiam ser usadas para inibir a maquinaria de fusão de um vírus e impedir que infecte as células.

5. Uma abordagem inovadora para tratar um transtorno comum do microbioma

"As boas bactérias do nosso microbioma desempenham um papel essencial para manter as bactérias ruins sob controle. Quando esse equilíbrio é perdido, doenças como a vaginite bacteriana desenvolvem-se", disse. Como os tratamentos atuais não são tão eficazes, ele olha com entusiasmo para "conversar com Melein Zhu e sua equipe sobre uma nova abordagem que eles estão explorando".

Este enfoque tem a ver com o uso de ácidos oleicos para inibir o crescimento de uma bactéria “de entrada” que pode levar a mais micróbios ruins, além de promover o crescimento de bactérias boas.