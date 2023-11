Elon Musk disse que os chips cerebrais para restaurar a visão chegarão em breve

A startup de chips cerebrais de Elon Musk, Neuralink, aparentemente está trabalhando num implante que permitirá às pessoas com problemas graves de visão ver “em alguns anos”.

“Essa é a próxima área a ser habilitada depois do telepatia por telefone/computador para aqueles que perderam a conexão mente-corpo”, escreveu Musk. “Estamos à espera da aprovação regulatória para o nosso primeiro ser humano testado“.

A Neuralink foi lançada em 2016 e, nos anos seguintes, Musk fez algumas grandes previsões para a empresa, incluindo a de que a tecnologia conectará os humanos diretamente à Internet e, mais modestamente, permitirá que as pessoas paralisadas andem sem ajuda (uma proeza já alcançada por outras empresas que trabalham na mesma área).

Uma tecnologia ainda não testada

Mas a tecnologia de Neuralink ainda não foi testada em grande escala: a empresa recentemente obteve autorização para realizar um ensaio clínico para testar a segurança e as funções básicas do seu chip cerebral em pessoas com paralisia.

O objetivo, segundo disse a empresa, é permitir que uma pessoa mova o mouse de um computador com seus pensamentos, um resultado que já foi alcançado por vários outros grupos anteriormente.

A FDA não respondeu imediatamente ao pedido de comentários do The Messenger sobre se a Neuralink solicitou aprovação para testar sua tecnologia para restauração da visão.