Cientistas alemães detectaram oxigênio atômico na atmosfera de Vênus: O que significa este achado?

Um time de cientistas da Alemanha encontrou restos de oxigênio atômico na atmosfera diurna de Vênus. A descoberta, embora não signifique a presença de vida, muda alguns aspectos para entender a formação dos planetas do nosso Sistema Solar. E, acima de tudo, deixa a porta aberta para a chegada de sondas espaciais da Terra para continuar investigando nosso gêmeo malvado.

O Dr. Heinz-Wilhelm Hübers, pesquisador do Centro Aeroespacial Alemão e líder do relatório publicado na revista Nature Communications, explica que este composto já havia sido detectado na atmosfera noturna de Vênus. Acreditava-se que não havia possibilidade de que existisse na região que recebe luz solar.

A presença de oxigênio atômico não constituirá um risco significativo de oxidação para naves espaciais e satélites que poderiam atravessar essa região do Sistema Solar em futuras missões dirigidas a Vênus, destacou o El Periódico.

Os investigadores acreditam que o oxigênio atômico é produzido na atmosfera de Vênus através da fotólise, um processo no qual a luz solar quebra as moléculas de dióxido de carbono (CO2). O oxigênio atómico produzido pela fotólise é depois combinado com outros átomos de oxigênio para formar oxigênio molecular.

Usando as ferramentas de infravermelho do Observatório Estratosférico de Astronomia Infravermelha (SOFIA), os cientistas focaram-se em observar a região diurna de Vênus durante três dias, em 2021. Assim, eles encontraram oxigênio atômico em 17 diferentes áreas do planeta.

"O oxigênio foi detectado a cerca de 62 milhas (100 quilômetros) acima da superfície, intercalado entre nuvens de ácido sulfúrico de Vênus e os fortes ventos que sopram a cerca de 75 milhas (120 quilômetros) acima da superfície", diz o relatório dos cientistas alemães.

"Esta detecção de oxigénio atômico em Vênus é uma prova direta da ação da fotoquímica, provocada pela radiação solar UV, e do transporte dos seus produtos pelos ventos da atmosfera de Vênus", disse Helmut Wiesemeyer, astrofísico do Instituto Planck de Radioastronomia e coautor do relatório, de acordo com Gizmodo.

A evolução de Vênus é um mistério para os cientistas e este achado é um passo importante para a compreensão de seu passado e futuro dentro do nosso Sistema Solar.