China dá outro passo importante na robótica: criaram drones que falam entre si e se comunicam com humanos

A China continua a dar passos gigantes em questões de robótica. Cientistas da Universidade Politécnica do Noroeste de Shaanxi criaram drones que além de voar podem conversar entre si e estabelecer comunicações com os humanos, graças a uma inteligência artificial desenvolvida por eles mesmos.

Inicialmente, esses drones seriam fundamentais para questões logísticas em questões comerciais, segurança nacional e desastres naturais.

Imaginem que um drone sobrevoe uma região de difícil acesso e vai informando tudo o que vê, através de um chat em grupo com outros aparelhos similares, caso necessite de ajuda. Os mesmos dispositivos robóticos se comunicam com as pessoas e recebem instruções do que devem fazer em determinados cenários.

Isso, embora pareça descabido, foi o que os cientistas da Universidade Politécnica do Noroeste, Shaanxi conseguiram. "Eles são realmente inteligentes", explicaram os especialistas criadores desses robôs, "porque possuem um sistema de inteligência artificial que lhes permite 'interagir, ouvir, pensar, expressar o que veem'", acrescentaram, de acordo com a Computing.

O responsável pelo projeto, Li Xuelong, explica que cada drone tem incorporado um sistema semelhante ao ChatGPT-4, chamado Scholar·Puyu. É um mecanismo de aprendizagem automática ao qual foi integrada a capacidade de ter "cognição humana".

"Os drones mostraram habilidades-chave, incluindo a interação de diálogo similar à humana, a consciência ambiental proativa e o controle autônomo de entidades", disse Xuelong, de acordo com El Mundo.

Eles exemplificaram tudo o que disseram, em um trabalho de grupo de cinco drones que interagiram para encontrar um jogo de chaves em um parque ao ar livre. Eles demonstraram a eficácia que poderiam ter na perseguição de um ladrão, ou na busca por uma pessoa em um deslizamento de terra, por exemplo.

Se por acaso não fosse o suficiente, estes drones têm braços robóticos capazes de pegar um objeto e levantar um peso considerável. Isso deixa claro que o que os cientistas chineses criaram foi um impressionante robô voador.