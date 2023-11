Tudo o que você precisa saber sobre o impressionante Telescópio Espacial Euclid, o novo observador do universo

O Telescópio Espacial James Webb e o Hubble têm um novo companheiro: o Telescópio Espacial Euclid. Desenvolvido por cientistas da Agência Espacial Europeia (ESA), este observatório orbital será responsável por olhar para os territórios profundos do cosmos. Ele tem o objetivo de desvendar mistérios e já está trabalhando nisso.

A ESA lançou o Euclid em 1 de julho de 2023. O foco específico a ser cumprido inicialmente é o aperfeiçoamento da compreensão da energia e da matéria escura. Como pretende fazê-lo, os especialistas informam que o fará medindo com precisão a aceleração do universo.

Euclid está equipado com um telescópio de 1,2 metros de diâmetro e dois instrumentos científicos. Dentro de sua estrutura há um elemento chamado VIS, que não é mais do que um espectrógrafo que medirá as propriedades das galáxias, como sua massa, composição química e velocidade.

Além disso, conta com outro elemento chamado NISP, um fotomêtro que medirá a luminosidade e a forma das galáxias.

Durante seis anos, Euclid observará milhões de galáxias em mais de um terço do céu. Os dados coletados pelo telescópio permitirão aos astrônomos:

Medir a taxa de aceleração do universo. Isso ajudará a compreender a natureza da energia escura, que se acredita ser responsável pela aceleração.

Mapear a distribuição da matéria escura no universo. Isso ajudará a compreender como a matéria escura deu forma à evolução do universo.

Estudar a formação e evolução das galáxias. Isso ajudará a entender como as galáxias se formaram e mudaram ao longo da história do universo.

O telescópio espacial Euclid da ESA, lançado para estudar a matéria escura do universo, tornou-se viral nos últimos dias, devido às primeiras imagens capturadas com seus instrumentos.

As novas imagens incluem vistas de um grande aglomerado de milhares de galáxias distantes, primeiros planos de duas galáxias próximas, um grupo de estrelas gravitacionalmente ligadas chamado cúmulo globular e uma nebulosa (uma nuvem de gás e poeira no espaço onde as estrelas se formam) - tudo representado em cores vibrantes.

Telescópio Espacial Euclid: vista da galáxia irregular NGC 6822 {"shape": [8200, 8200, 3]}

Telescópio Espacial Euclid: vista da nebulosa Cabeça de Cavalo {"shape": [8200, 8200, 3]}

Telescópio Espacial Euclid: vista do cúmulo globular NGC 6397 {"shape": [8200, 8200, 3]}