Avanço da Inteligência Artificial: um robô foi a chave em uma operação de transplante de rim

Em uma intervenção mínima invasiva, os especialistas da Mayo Clinic, em Minnesota, realizaram o primeiro transplante de rim auxiliado por robô nos Estados Unidos. De acordo com o Infobae, o procedimento ocorreu em 4 de outubro, beneficiando uma mulher de cerca de 60 anos que recebeu o órgão de sua filha.

Assim, esta cirurgia marca um marco no campo das intervenções cirúrgicas auxiliadas por Inteligência Artificial.

O time de cirurgiões, liderado pelo Dr. Timucin Taner, chefe da Divisão de Cirurgia de Transplante da Mayo Clinic, realizou com sucesso a operação, apresentando-se como uma alternativa benéfica para pacientes com um índice de massa corporal maior, com o potencial de reduzir os riscos associados a incisões, como hérnias ou infecções.

Levamos seis décadas sendo líderes no campo dos transplantes renais. Nos sentimo orgulhosos por continuar essa tradição com a realização do primeiro transplante de rim assistido por robô em Minnesota. — Timucin Taner, chefe da Divisão de Cirurgia para Transplante da Clínica Mayo

As vantagens do uso de um robô

Em comparação com a cirurgia aberta convencional, caracterizada por incisões de entre quatro e oito polegadas no abdômen, o transplante de rim assistido por robô requer incisões menores, aproximadamente de duas polegadas ao redor do umbigo e outra ainda menor para a introdução de instrumentos robóticos. Além disso, o cirurgião controla o robô a partir de um console, eliminando a necessidade de trabalhar diretamente no paciente.

Embora os especialistas enfatizem que o método tradicional ainda é a melhor opção para a maioria dos pacientes, o transplante renal assistido por robô oferece uma alternativa valiosa, especialmente para aqueles com índices de massa corporal elevados, hérnias prévias ou cirurgias abdominais anteriores.

O procedimento pode envolver menos complicações, menor desconforto e uma recuperação mais rápida, o que poderia resultar em tempos de hospitalização reduzidos após a cirurgia.

É importante destacar que, para pacientes com insuficiência renal, o transplante de rim ainda é o melhor tratamento disponível. A doença renal em estágio terminal, que se manifesta quando os rins perderam cerca de 90% de sua capacidade de funcionamento normal, pode requerer diálise ou transplante para manter a vitalidade do paciente.