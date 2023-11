O primeiro robô portátil da Samsung pode ser lançado na CES 2024

Há três anos, a Samsung mostrou seu primeiro robô portátil de assistência, o GEMS Hip. A empresa tinha planos de lançá-lo antes do final deste ano, mas isso foi se atrasando, assim como o nome final do dispositivo.

O primeiro robô de assistência portátil da Samsung será chamado de Bot Fit

Ainda assim, de acordo com o Sammobile, foi confirmado que a Samsung lançará o robô de assistência Bot Fit no início do próximo ano e teria solicitado o registro do termo "Bot Fit". Trata-se do mesmo robô portátil de assistência que foi apresentado anteriormente como GEMS Hip.

Se estima que Bot Fit poderá chegar no CES 2024 no início de janeiro do próximo ano. Samsung parece ter terminado de testá-lo e enviou-o aos seus parceiros para realizar demonstrações.

É um robô médico de assistência para andar projetado para pessoas idosas ou com mobilidade limitada. Ele tem dois modos: Aqua e Booster.

O modo Booster é para aqueles que têm lesões nas costas ou nas pernas e ajuda-os a andar melhor.

O modo Aqua é um modo recreativo que oferece efeitos similares a caminhar sobre a água. Também pode ser utilizado para reabilitação de pessoas que sofrerão lesões.

Bot Fit pode ser emparelhado com o ecossistema inteligente da Samsung

De acordo com a informação, o Bot Fit pode ser emparelhado com smartphones, relógios inteligentes e fones de ouvido da Samsung. Além disso, pode ser controlado através do telefone ou relógio inteligente emparelhado e pode registrar informações físicas e de treinamento.

Quando combinado com fones de ouvido sem fio, pode oferecer orientação para caminhar e alcançar um movimento eficiente. Parece que a Sul-coreana já vendeu alguns Bot Fit para alguns dos seus funcionários interessados em usá-lo.

A Inteligência Artificial e a Robótica são os campos que o presidente da Samsung Electronics, Lee Jae-yong, escolheu como motores de crescimento futuros da empresa. A empresa sul-coreana planeja investir 240 trilhões de wones (179 bilhões de dólares) nestes campos até 2024.