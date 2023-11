Elon Musk está em apuros: a I-Space chinesa desafia a SpaceX com um foguete reutilizável e econômico de última geração

Na corrida pela conquista do espaço, a I-Space, empresa chinesa de tecnologia espacial, posiciona-se como um desafiante competidor. Enquanto Elon Musk e a SpaceX procuram lançar 144 foguetes em 2024, a I-Space anunciou seu foguete reutilizável e ecológico, o SQX-2Y, alimentado por metano e oxigênio líquido.

O ambicioso plano de Musk com SpaceX envolve colocar em órbita 42 mil satélites para o seu serviço de telefonia móvel Starlink, o que requer 144 lançamentos anuais e uma significativa investimento. Em contraste, I-Space foca-se na sustentabilidade.

I-Space demonstra seu poder

O Foguete de Demonstração SQX-2Y da I-Space, de 17 metros de altura, mostrou a viabilidade da sua tecnologia ao decolar com sucesso na quinta-feira, 2 de novembro, do noroeste da China, mais especificamente do Centro de Lançamento de Satélites Jiuquan.

Impulsionado por um motor a metano e oxigênio líquido, o foguete alcançou uma altitude de 178,42 metros antes de aterrissar com precisão a uma velocidade de 0,025 metros por segundo.

A empresa chinesa i-Space concluiu com sucesso o primeiro salto do seu protótipo de foguete reutilizável movido a metano. Espera-se que este veículo faça vários saltos para validar as tecnologias do futuro foguete Hyperbola-2.

Esta prova forneceu dados essenciais e suporte técnico para o desenvolvimento de foguetes reutilizáveis de tamanho médio e grande, anunciando um futuro promissor para a exploração espacial sustentável.

As estimativas sugerem que esta tecnologia poderia reduzir drasticamente os custos de lançamento e eliminar a necessidade de combustíveis extremamente frios como o hidrogênio líquido.

Enquanto as missões espaciais tradicionais dependiam grandemente de hidrogênio líquido como combustível, o metano oferece vantagens em termos de custos e eficiência. Com esses avanços, a I-Space apresenta uma alternativa competitiva na corrida pelo domínio do espaço e desafia gigantes do espaço como a SpaceX e seu fundador Elon Musk.