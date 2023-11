Sam Altman conheceu Steve Jobs: o CEO por trás do ChatGPT revela como foi se encontrar com seu herói

A fama meteórica de Sam Altman, CEO da OpenAI, empresa que criou a Inteligência Artificial ChatGPT,, tomou de assalto a comunidade do Vale do Silício. Mas houve um tempo em que esse menino era apenas um “mortal” e teve a oportunidade de conhecer um de seus heróis: Steve Jobs.

O cofundador da Apple deixou uma marca profunda em gerações inteiras de jovens ao longo da sua trajetória profissional à frente daquela empresa à qual devemos grandes produtos e inovações, como o iPod, o Mac e o iPhone.

O cenário agora é um pouco diferente e a partir deste mesmo ano de 2023, estabeleceu-se a firme sensação de que grande parte da dinâmica nesta indústria de tecnologias da informação (e outros diversos setores produtivos) será marcada pela Inteligência Artificial.

Nesse cenário, Sam Altman se posicionaria como um dos principais jogadores do momento, graças ao que conseguiu com o ChatGPT em um tempo relativamente curto. Embora outras plataformas como Google Bard ou Midjourney estejam cada vez mais perto de igualar ou superar a IA mais famosa do planeta.

Porém, enquanto chega esse momento de mais uma mudança, o executivo continua sendo uma referência para o setor e qualquer detalhe de sua vida se tornou um elemento de interesse. Ainda mais se envolver a lenda que deu vida à Apple.

Quando Sam Altman conheceu Steve Job

Um artigo do Business Insider conta-nos como a OpenAI realizou a sua primeira conferência para desenvolvedores, tudo com o objetivo de divulgar as novidades em torno do ChatGPT e da sua Inteligência Artificial.

Sam Altman subiu ao palco e falou sobre sua empresa, mas a partir daí começamos a notar uma série de piscadelas estranhas, onde seu estilo de falar e até mesmo seu traje nos lembravam o que Steve Jobs costumava fazer em suas históricas palestras da Apple.

Imagem: OpenAI | Sam Altman

Era bastante óbvio que o executivo estava tentando imitar o gênio responsável pelo iPod, e toda dúvida foi dissipada agora que a CNN, após a intervenção de Altman, reviveu um clipe de uma entrevista anterior em que o homem revela que realmente conheceu Steve Jobs.

A entrevista teria sido realizada em 2015 e lá Sam relata como ficou “paralisado” ao conhecer essa lenda.

Altman chamou Jobs de seu “ídolo de infância” e disse que ter uma audição na frente dele quando tinha pouco mais de 20 anos foi a única vez que “ficou paralisado pelo nervosismo em qualquer contexto empresarial”.

Não podemos culpá-lo.