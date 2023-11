O que é a ‘caveira do Deserto do Sahara’? A origem da misteriosa foto compartilhada pela NASA

Recentemente, a NASA foi surpreendida por uma foto que parece ter saído de um filme de terror: uma ‘caverna gigante’ no meio do deserto do Saara.

Esta fotografia enigmática foi capturada em 12 de fevereiro de 2023 na Estação Espacial Internacional (ISS), enquanto circulava cerca de 400 quilômetros acima do maciço de Tibesti. O que é realmente essa caveira? Aí vem a explicação.

O que está por trás da ‘Crânio do Saara’

Embora pareça uma ‘caveira’, o que na verdade vemos é uma incrível estrutura geológica em uma área vulcânica do Saara conhecida como Trou au Natron, que fica localizada no norte do Chade.

Conforme explicou a agência espacial em um artigo do Earth Observator, essa estrutura é na verdade um poço vulcânico de mil metros de profundidade localizado próximo a um lago de soda.

“A borda da ‘face’ é formada em parte por sombras projetadas pela borda de uma caldeira, um tipo de cratera vulcânica formada após uma erupção explosiva ou colapso da superfície em uma câmara de magma parcialmente vazia. Os ‘olhos’ e ‘nariz’ são cones de cinzas: colinas cônicas íngremes construídas em torno de aberturas vulcânicas”, explica a ISS no artigo.

Trou au Natron: o lago alcalino

Acredita-se que esta região específica, conhecida como Trou au Natron ou Doon Orei, tenha se originado após uma enorme erupção vulcânica há centenas de milhares de anos.

Apesar de sua aparência desértica, os cientistas sugerem que já foi um próspero lago glacial, devido à descoberta de fósseis de caracóis marinhos, plâncton e algas que datam de pelo menos 120 mil anos. Esses fósseis foram encontrados sob uma camada de bicarbonato de sódio na década de 1960 e foram confirmados em uma expedição de acompanhamento em 2015.

Em suma, embora esta “caveira do Saara” não seja o que se possa pensar, ela nos lembra que a natureza é o melhor artista.