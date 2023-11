Europa em Chamas! Auroras Boreais impactantes iluminaram o céu após uma inusitada tempestade geomagnética

No último 5 de novembro, a Terra testemunhou um extraordinário fenômeno causado por uma forte tempestade solar. De forma rara, países da Europa como Itália, Eslováquia, Irlanda, Polônia, Ucrânia, Bulgária, Áustria e Alemanha foram banhados pelas “luzes do norte”.

O origem deste estranho espetáculo deveu-se a uma tempestade solar geomagnética de categoria G3, que liberou uma chuva de partículas para a Terra, alterando o seu campo magnético e gerando assim estas intensas luzes dançantes.

Isso foi previamente anunciado pelo Centro de Previsão de Clima Espacial do NOAA, que antecipou este evento após uma ejeção de massa coronal em 31 de outubro.

Auroras Boreais em Latitudes pouco usuais

As auroras boreais são tipicamente vistas em regiões polares, como a Suécia, a Finlândia, a Noruega e outras latitudes extremas. Isso se deve ao fato de que o campo magnético da Terra é mais fraco nestas áreas.

De acordo com a National Geographic, quando a atividade solar atinge suficiente intensidade, essas maravilhas podem ser visíveis em latitudes mais baixas, como ocorreu nessa ocasião.

As tempestades geomagnéticas de nível G3, consideradas "fortes", têm o potencial de causar variações nas redes elétricas, desafios no controle de energia e possíveis interrupções na navegação por satélite. Além disso, elas podem produzir auroras visíveis em latitudes mais baixas do que o usual.

Os efeitos deixados por estes fenômenos

As tempestades solares ocorrem após a aparição de manchas solares e são originadas por uma intensificação na emissão de vento solar ou por ejeções de massa coronal, nuvens de plasma solar resultantes das erupções solares mais poderosas.

Embora as erupções solares possam ser recorrentes em um mesmo dia, seus efeitos em nosso planeta geralmente são imperceptíveis. No entanto, se essas emissões massivas do Sol forem suficientemente intensas, elas podem perturbar a magnetosfera terrestre, causando interferências na comunicação através de ondas de rádio, sistemas de GPS e outros dispositivos.

As impressionantes auroras boreais deste fim de semana presentearam imagens impactantes, mostrando os tons avermelhados e esverdeados das partículas solares interagindo com o campo magnético da Terra, sem causar grandes complicações.

Aqui estão algumas das fotografias compartilhadas pelos tuiteiros da Europa:

