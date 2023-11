Assim seria o PC gamer mais barato que você poderia ter para se igualar um PS5

Na discussão sobre otimização de jogos para PC, juntamente com o aumento constante dos requisitos de hardware e a conveniência de comprar um console para desfrutar de jogos multiplataforma ou exclusivos, na Vandal, eles se dedicaram para construir um computador com especificações semelhantes a um PS5.

Corpo de PC, alma de PS5

Primeiro: um computador levemente superior em potência à PS5 teria um preço estimado entre 707 e 760 euros (756 a 813 dólares).

A PlayStation 5 usa uma placa gráfica com uma configuração híbrida da AMD e personalização própria da Sony e um disco rígido de estado sólido (SSD). No que diz respeito ao processador, ele usa um Ryzen Zen 2 com 8 núcleos e 16 threads, atingindo uma frequência de até 3,5 GHz.

Então, eles optaram por um processador Ryzen 5 3600 com 6 núcleos e 12 threads, embora com uma frequência base de 3,6 GHz e capacidade de até 4,2 GHz. O Ryzen 5 3600 oferece uma maior memória cache L3, superando o desempenho do processador do console.

Quanto à placa gráfica, a PS5 usa uma unidade totalmente personalizada baseada na arquitetura RDNA 2 da AMD. Para emular isso, eles escolheram uma GPU AMD RX6650 XT, mais acessível e ligeiramente mais barata, com uma potência de 10,79 TFLOPS em FP32, superando ligeiramente os 10,30 TFLOPS da PS5. Para aqueles que procuram um desempenho gráfico superior, a RX 6700 XT é uma alternativa viável.

Quanto às placas gráficas da NVIDIA, a RTX 3060 de 12 GB de memória GDDR6 foi considerada, sendo ligeiramente mais cara mas considerada uma opção superior devido à sua maior memória e tecnologias como DLSS, desempenho superior em traçado de raios em tempo real e potência de 12,74 TFLOPS.

Mesmo assim, o Intel Arc A750 é outra opção de qualidade nesta faixa de preços e que se integra bem às APIs mais modernas.

Armazenamento

A PS5 possui um SSD com largura de banda de 5,5 GB/s. Por isso, eles escolheram um drive de 1 TB da WD_Black que alcança 7,300 MB/s. No entanto, é possível optar por modelos mais acessíveis que ofereçam velocidades similares para reduzir o custo total.

Além disso, é necessário considerar a placa-mãe, o gabinete, a memória RAM (selecionada a 3600 MHz para aproveitar ao máximo o processador Ryzen) e uma fonte de alimentação.

Com essa composição, você pode ter um PC completo capaz de jogar sem problemas em 1080p com todas as configurações no máximo, mantendo uma taxa de mais de 60 FPS, e até mesmo em 4K e 60 FPS com configurações médias ou baixas, ou a 30 FPS com gráficos médios/altos, sempre usando tecnologias de reescalamento como NVIDIA DLSS, AMD FSR ou Intel XeSS.