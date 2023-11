SpaceX alcança novo marco histórico com seu foguete Falcon 9

Agora é novembro e a SpaceX já bateu um novo recorde. A empresa de Elon Musk conseguiu lançar e recuperar a mesma primeira etapa do seu foguete Falcon 9 pela décima oitava vez, o que marca uma nova etapa na sua história.

O propulsor, conhecido como B1058, realizou com sucesso o lançamento de 23 satélites Starlink, o que foi realizado a partir do Complexo de Lançamento Espacial 40 da Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral.

Após o lançamento, a primeira etapa do Falcon 9 aterrou no espaçoporto flutuante "A Shortfall of Gravitas", marcando seu décimo oitavo voo e estabelecendo um recorde para a SpaceX.

A primeira etapa do Falcon 9 aterrou no navio-drone A Shortfall of Gravitas, completando o 18º lançamento e aterragem de um booster. #pic.twitter.com/GIjqVFR4hc

Veremos o B1058 em ação novamente?

O propulsor B1058 destaca-se como um testemunho da capacidade da SpaceX de revolucionar a exploração espacial e o seu enfoque na reutilização de foguetes.

A B1058 lidera a frota de primeiras etapas da SpaceX, tendo participado em missões icônicas que incluem a histórica Crew Demo-2 - que levou os primeiros astronautas da NASA no Crew Dragon da SpaceX em maio de 2020 -, ANASIS-11, CRS-21, Transporter-1 e também 13 missões de Starlink.

Enquanto isso, as etapas B1060, B1061 e B1062 estão logo atrás, com 17 e 16 voos, respectivamente.

SpaceX continua liderando o mercado de lançamentos espaciais, com a maioria das missões deste ano provenientes da companhia. De fato, este feito coincide com um ano recorde para a Costa Espacial, com 60 lançamentos bem-sucedidos até o momento, superando o recorde anterior de 57 em 2022.