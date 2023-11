Sam Altman sabe que a Inteligência Artificial pode extinguir a humanidade, mas ele não quer parar isso agora

Sam Altman, CEO da OpenAI, tornou-se um jogador de peso no Vale do Silício graças à existência da Inteligência Artificial Gerativa do ChatGPT. Uma plataforma que, juntamente com Midjourney, Google Bard, DALL-E e muitos outros, veio alterar a dinâmica da indústria e da própria sociedade.

Desde o boom desses chatbots, no início deste ano, tem-se alertado para o potencial e o risco latente que esta tecnologia carrega, capaz de gerar produtos e trabalhos em questão de minutos ou segundos, enquanto a um profissional do ramo pode levar minutos, horas ou até dias inteiros de trabalho.

A Inteligência Artificial Gerativa (IAG) é uma tecnologia que pode criar imagens e textos com aplicações em campos como educação e medicina, até finanças e agricultura. No entanto, também apresenta grandes desafios e riscos para a sociedade, o trabalho e até mesmo a sobrevivência humana.

Assim advertiu o próprio Sam Altman, o líder por trás da empresa responsável pelo popular IA de ChatGPT que já se tornou um fenômeno a nível global. Onde um uso indevido desta tecnologia poderia gerar um perigo sério.

Sam Altman e sua ideia de que a Inteligência Artificial pode provocar o fim da humanidade

Um artigo realmente extenso da CNN relata como o executivo acredita que a tecnologia de Inteligência Artificial que sustenta o OpenAI e particularmente o ChatGPT poderia provocar o fim da civilização humana.

O relatório detalhado descreve como, em maio de 2023, Altman compareceu a um subcomitê do Senado em Washington, DC, com uma petição urgente aos legisladores: criar regulamentações bem pensadas que aproveitem o potencial da Inteligência Artificial, garantindo que não representem um risco para a humanidade.

Sam Altman CEO da OpenAI

Altman não é o único a se preocupar com os possíveis efeitos negativos da Inteligência Artificial. Duas semanas depois de sua aparição, ele se juntou a centenas de destacados cientistas, pesquisadores e líderes empresariais do setor em uma iniciativa sob a visão de que "Mitigar o risco de extinção pela IA deve ser uma prioridade global, assim como outros riscos de escala social, como pandemias e guerra nuclear".

A carta foi amplamente abordada pela imprensa, e alguns sugeriram que mostrava a necessidade de levar mais a sério estes cenários apocalípticos.

O que define uma clara contradição, onde este setor tecnológico mostra essas claras preocupações ao mesmo tempo em que fazem tudo o que puderem para não ficarem para trás na corrida para se posicionar à frente na competição pelo domínio da indústria da Inteligência Artificial.

Entre os riscos mencionados por Altman em seu depoimento ao Congresso, estava a possibilidade de a IA ser usada para manipular os eleitores e disseminar desinformação. Áreas de risco reais e tangíveis.

Mas mesmo assim, ele não busca frear o IA, pelo contrário, considera que a regulamentação é o fator chave.