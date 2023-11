Pesquisadores do MIT conseguem algo surpreendente: evaporar água com luz

Pesquisadores do MIT (Testalize.me/Unsplash)

Quando pensamos na evaporação, pensamos principalmente em uma fonte de calor que permita isso, além de outras condições.

Em rigor estrito, é um processo físico que ocorre quando as moléculas do líquido obtêm energia cinética suficiente para mudar de estado líquido para gasoso e escapar para o ar.

No entanto, há outro elemento que parece que pode se transformar em uma nova alternativa para alcançar este objetivo: A luz.

Tudo começou com o hidrogel

De acordo com a explicação do Xataka, uma pesquisa liderada pelo professor Yaodong Tu, do Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT), tomou como referência algumas conversas da comunidade científica, pois alguns pesquisadores notaram que a água evaporava muito rapidamente de um material esponjoso chamado hidrogel.

Tanto que excedia notavelmente os limites teóricos em relação às condições do ambiente. Mesmo assim, até aquele momento não se sabia o que estava realmente acontecendo. Ao investigar, o achado do time do MIT foi nada menos que surpreendente.

Para alcançar isso, expuseram uma amostra de hidrogel a diferentes comprimentos de onda, medindo a massa perdida a partir da evaporação. Os pesquisadores controlaram o ambiente para que não entrasse calor adicional e que o experimento não fosse arruinado.

Assim, eles confirmaram que, de fato, a evaporação ocorria em números além dos limites teóricos, e tinha seu pico com uma onda de luz verde. Ao repetir o experimento sem luz, a evaporação ocorreu dentro dos limites estabelecidos.

Efeito fotomolecular

A equipe de pesquisadores do MIT, após vários experimentos e simulações, concluiu que a luz pode evaporar a água sem a necessidade de calor. Não só isso: pode fazê-lo de uma maneira muito mais eficiente.

Este processo de evaporação induzido pela luz foi denominado "Efeito Fotomolecular", destacando que "pode estar ocorrendo amplamente na natureza, impactando potencialmente o clima e o crescimento das plantas, e pode ser explorado para tecnologias de energia e água limpa".

Sem dúvida, este resultado é uma descoberta notável e muito importante e pode ser de grande utilidade para estudar a formação e evolução das nuvens e até mesmo ser incorporado em futuros modelos climáticos e processos industriais.