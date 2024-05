Estas são as cinco melhores fotos tiradas pelo Telescópio Espacial Hubble da NASA e da ESA

(NASA, ESA/Hubble and the Hubble /Europa Press)

Lançado em 1990, o Telescópio Espacial Hubble da NASA e ESA é uma das melhores ferramentas que a ciência já teve para explorar as profundezas do cosmos. É verdade que com a chegada do Telescópio Espacial James Webb o Hubble foi relegado, no entanto, isso não significa que devamos descartá-lo. Em seu banco de dados, ele ainda tem uma quantidade impressionante de informações que podem ser vitais para a compreensão do universo.

É por isso que, assim como fizemos com o James Webb, vamos detalhar as cinco melhores imagens que foram tiradas com o Hubble da NASA e da ESA. Nebulosas, galáxias interagindo e até os Pilares da Criação aparecem entre as surpreendentes capturas do telescópio espacial.

O Telescópio Espacial Hubble tomou milhões de imagens desde o seu lançamento em 1990. Aqui estão cinco das melhores:

Pilares da Criação: Esta imagem da Nebulosa Águia mostra três pilares de gás e poeira que estão sendo eclodidos pela radiação das estrelas jovens. Os pilares são tão grandes quanto o nosso sistema solar, mas estão a cerca de 7.000 anos-luz de distância.

Pode-se dizer que esta é a imagem mais emblemática do Hubble. “Pilares da criação” mostra estrelas recém-nascidas emergindo de “ovos”, não da variedade agrícola, mas sim bolsas de gás interestelar

Campo Ultraprofundo do Hubble: Esta imagem é uma das mais profundas do universo já tiradas. Mostra milhares de galáxias, algumas das quais existem desde os primeiros dias do universo. A imagem foi tirada durante 10 dias, acumulando exposições de 20 minutos cada uma.

Campo Ultraprofundo do Hubble

Nebulosa da Hélice: Esta nebulosa planetária é uma nuvem de gás e poeira que envolve uma estrela moribunda. A nebulosa tem a forma de uma hélice e está a cerca de 700 anos-luz de distância.

Nebulosa Anelar

Quinteto de Stephan: Este grupo de galáxias está a cerca de 290 milhões de anos-luz de distância. O quinteto é um exemplo de como as galáxias podem interagir entre si.

Quinteto de Stephan

Quinteto de Stephan: Esta nebulosa é o remanescente de uma supernova que explodiu em 1054 d.C. A supernova foi tão brilhante que ficou visível a olho nu durante vários meses.