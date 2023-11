YouTube segue os passos da Netflix e prepara um botão para reproduzir vídeos aleatoriamente

Vivemos na era em que a oferta de conteúdo em plataformas de streaming é tão vasta que muitas vezes não sabemos mais o que queremos assistir. Foi assim que a Netflix acabou criando um botão para reproduzir aleatoriamente uma série ou filme, e parece que o YouTube está prestes a implementar a mesma função.

Como nos velhos tempos de glória da TV a cabo, a quantidade e variedade de opções para assistir em nossas casas é simplesmente esmagadora. Até o tempo que gastamos decidindo o que assistir, seja apenas para passar o tempo ou ter como plano de fundo, consome muitos minutos.

É provável que você, caro leitor, em mais de uma ocasião tenha se surpreendido com a refeição ou o jantar já completamente frio devido ao tempo que levou para escolher qual série ou filme assistir enquanto comia.

Por sorte, os principais sites de streaming contam com um algoritmo que, para o bem ou para o mal, já perfilou nossos gostos e interesses, de modo que podemos deixar essa tarefa de escolha para o software.

A Netflix já sabia disso perfeitamente e implementou esse botão de reprodução aleatória há algum tempo, e agora parece que outro gigante está seguindo os mesmos passos.

O YouTube está testando um novo botão de reprodução aleatória em Shorts

Talvez muitos não estejam cientes disso, mas o YouTube possui uma seção chamada “Shorts”, onde a plataforma reúne vídeos de curta duração, com apenas alguns segundos, no estilo TikTok.

Segundo relatos dos colegas do Android Police, a plataforma começou a testar um novo botão de reprodução de Shorts no aplicativo móvel para o sistema operacional móvel do Google, colocando a função bem na parte inferior direita da tela.

Imagen: Android Police | YouTube Shorts

Conforme podemos ver na captura de tela, o botão é de forma quadrada e preto, agora localizado bem acima da interface de navegação do aplicativo.

Embora os primeiros relatos sobre a existência desse tipo de função aleatória datem de algum tempo atrás, graças aos relatórios de alguns usuários no Reddit, parece que a implementação dos testes desse botão ocorreu apenas na última semana.

O botão está localizado praticamente no mesmo local do banner dedicado aos “Shorts” que o YouTube tem testado ao longo de vários meses. No entanto, o botão de reprodução é mais acessível e pode tornar mais fácil para os usuários encontrar conteúdo “Shorts” de seu interesse, sem o esforço de procurá-lo.

O YouTube ainda não confirmou oficialmente a existência do botão de reprodução, mas as evidências são convincentes e tudo indica que a reprodução aleatória será baseada no histórico de visualização, canais aos quais o usuário está inscrito e suas curtidas.