Virus Troyanos no app do Google para Android? Usuários da Huawei alarmados por um erro da empresa chinese

O aplicativo do Google registrou uma suposta ameaça de vírus troiano, de acordo com a loja virtual da Huawei. Diferentes usuários da marca de celulares chineses relataram a ocorrência que apareceu em suas telas desde o domingo, 29 de outubro, até esta terça-feira, 31.

O Phone Arena relata que vários usuários receberam a notificação que diz: “Ameaça à segurança. O Google parece estar afetado. É recomendável desinstalar imediatamente.” No entanto, um usuário de um Huawei P30, um dos que recebeu a mensagem, escaneou o aplicativo do gigante de Mountain View e não encontrou nenhum vírus.

“Acabei de receber isso também, Huawei P30 Lite. A coisa é que nem mesmo uso o Google, então fiquei muito assustado. Nunca tive um problema assim, mas, vendo como todos nós recebemos isso ao mesmo tempo, provavelmente é uma atualização ou algo assim,” destacou o usuário em um post que fez no Reddit.

A Huawei opera com uma loja virtual diferente da Google Play Store. No entanto, o pacote do gigante das buscas pode ser baixado nesta plataforma. Portanto, foi precisamente esta plataforma que emitiu essa mensagem que alarmou os usuários da marca chinesa.

De acordo com a plataforma da Huawei, o aplicativo do Google estaria infectado com o TrojanSMS-PA, um cavalo de Troia que afeta dispositivos Android. Ele se propaga por meio de mensagens SMS fraudulentas que se passam por mensagens de organizações legítimas, como bancos ou empresas de serviços públicos.

No entanto, a realidade é que não há tal vírus no aplicativo do Google. Claramente, é um erro da Huawei, sobre o qual a empresa não se pronunciou.