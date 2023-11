Um vídeo assustador mostra como será a colisão de galáxias entre a Via Láctea e Andrômeda

Via Láctea Andrômeda

O destino é inevitável e não pode ser alterado. A Via Láctea, a galáxia à qual pertencemos, e Andrômeda, nossa vizinha mais próxima, vão colidir e se fundir em um único aglomerado de estrelas. Astrônomos e cientistas dedicados à exploração espacial estão realizando uma impressionante simulação de como esse fenômeno massivo ocorrerá, afetando sem dúvida os milhões de estrelas e bilhões de planetas que coexistem nesta região do universo.

Isso afetará a vida na Terra? Na realidade, não, pois quando isso acontecer, nosso planeta não existirá, de acordo com as teorias dos cientistas. Quando a fusão entre Andrômeda e a Via Láctea ocorrer, o Sol já terá “consumido” o mundo em que vivemos.

Mas, caso isso acontecesse neste momento, o Dr. Físion explica em um vídeo de YouTube que nada de ruim ocorreria. “As distâncias entre as estrelas são tão colossais e o espaço está tão vazio que realmente não notaríamos a colisão de forma alguma, e o mais provável é que só observaríamos mudanças no céu quando olhamos para o firmamento”, disse o criador de conteúdo científico.

A colisão entre a Via Láctea e a galáxia de Andrômeda é um evento cósmico previsto para ocorrer daqui a cerca de 4,5 bilhões de anos. As duas galáxias estão se aproximando uma da outra a uma velocidade de cerca de 400.000 quilômetros por hora.

Quando as duas galáxias se encontrarem, começarão a orbitar uma ao redor da outra. À medida que se aproximam, as forças gravitacionais das duas galáxias começarão a deformar suas formas. As estrelas e os gases das duas galáxias começarão a se misturar.

Durante esse processo, é provável que ocorram algumas colisões entre estrelas, mas é improvável que essas colisões sejam catastróficas. A maioria das estrelas está muito distante umas das outras, então é pouco provável que se encontrem.

Em cerca de 10 bilhões de anos, as duas galáxias terão se fundido em uma única galáxia gigante. Essa galáxia resultante será muito maior e mais brilhante do que a Via Láctea ou Andrômeda. É assim que parecerá quando esse processo estiver completo.