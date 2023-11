Quatro previsões tecnológicas do século XX que estavam espetacularmente erradas

A arte da previsão é traiçoeira, mas necessária. Para cada decisão tomada, envolvemos um grau de consideração sobre os efeitos que ela pode ter. E quando são vozes autorizadas que se aventuram a adivinhar o que vai acontecer, é uma arma de dois gumes.

Porque as previsões erradas não são esquecidas. Na verdade, a BBC reuniu quatro previsões feitas no século XX sobre diferentes tecnologias e que, à luz dos fatos, falharam estrondosamente.

“Passarão milhões de anos antes de uma máquina conseguir voar”

Uma editora chamada "Máquinas Voadoras que Não Voam", publicada em outubro de 1903 pelo The New York Times (NYT), um dos jornais mais respeitados e premiados do mundo, foi enfática em seu sinal de que:

“...poderia ser suposto que a máquina voadora que realmente voará poderia evoluir com os esforços combinados e contínuos de matemáticos e mecânicos entre um milhão a 10 milhões de anos.”

E então, o que aconteceu? Somente seis semanas depois, em 17 de dezembro, os irmãos Wright conseguiram o primeiro voo sustentado em uma aeronave mais pesada que o ar.

Igual não foram os únicos. Já em 1895, o físico William Thomson (com uma mestrado em previsões erradas) declarou que "máquinas voadoras mais pesadas que o ar são impossíveis". Pelo menos, não foram contraditos por um mês e meio.

“Uma caixa de madeira teoricamente viável, mas comercialmente impossível”

É difícil imaginar um mundo sem a revolucionária televisão. Mas, nas primeiras décadas do século passado, havia muitas dúvidas sobre a viabilidade desta inovação tecnológica.

Na verdade, para o pioneiro da rádio, Lee DeForest, "embora teoricamente e tecnicamente a televisão seja factível, comercial e financeiramente é impossível".

Em 1939, o (novamente) New York Times publicou um artigo intitulado "Ato I, Cena I: Transmissões para Lares Começam em 30 de Abril. A Feira Mundial Será o Palco", no qual eles indicaram:

O problema da televisão é que as pessoas precisam sentar e manter os olhos grudados na tela; a família americana média não tem tempo para isso.

Uma opinião compartilhada por Darryl Zanuck, cofundador do estúdio de cinema 20th Century Fox. Em 1946, ele profetizou que "A televisão nunca reterá uma audiência. As pessoas se cansarão muito rapidamente de olhar todas as noites para uma caixa de madeira compensada".

Hoje em dia, 80% da população nos Estados Unidos assiste televisão diariamente.

Internet: uma supernova que irá colapsar antes da mudança de milênio

O desenvolvimento da internet foi evoluindo com o tempo e o trabalho de muitas pessoas. Com a chegada da World Wide Web, ela se transformou em uma ferramenta acessível de forma mais simples para os usuários.

No entanto, em 1995 ainda gerava algumas suspeitas entre os especialistas. O astrofísico Clifford Stoll previu: “Não acredito que guias telefônicos, jornais, revistas ou videoclubes desapareçam à medida que as redes de computadores se expandam.”

E foi além: “Também não acredito que meu telefone se funda com meu computador para se transformar em algum tipo de dispositivo de informação”.

Mas quando é um dos próprios desenvolvedores da internet que diz que não funcionará, a coisa vai mais longe. Robert Metcalfe, o bilionário inventor da tecnologia Ethernet, profetizou:

Quase todas as previsões feitas agora para 1996 dependem do crescimento exponencial contínuo da internet. Mas eu prevejo que a internet (...) logo se tornará uma espetacular supernova e em 1996 colapsará catastroficamente.

Aqui estamos, no pleno século XXI, com a Internet como parte fundamental das nossas vidas.

Os celulares não têm “nenhuma possibilidade” de sucesso

Marty Cooper disse em 1981 que “os telefones celulares nunca substituirão o telefone com fio”. O engraçado é que ele foi o inventor do dispositivo, que fez a primeira chamada celular em Nova York em 1973.

Ele não tinha muita fé no seu invento.

As previsões sobre telefones celulares tiveram sua segunda rodada já no século presente, quando o ex-CEO da Microsoft, Steve Ballmer, concluiu em 2007 que "Não há nenhuma possibilidade de o iPhone obter uma fatia de mercado significativa".

Bom, não apenas errou, mas o iPhone tornou-se o produto tecnológico de consumo mais bem-sucedido de todos os tempos.