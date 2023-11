Guia para melhorar a vida útil da bateria do seu notebook: vale a pena deixá-la sempre conectada ao carregador?

A bateria do laptop, notebook ou computador portátil costuma ser um dos componentes mais sensíveis. Geralmente, é o primeiro a danificar e, em muitos casos, isso ocorre devido ao uso inadequado que damos a ela. No entanto, também observamos que não existe um critério para saber quando deve estar conectada à fonte de energia.

Devemos mantê-la conectada enquanto a usamos? Devemos esgotar sua energia e depois recarregá-la? Em que porcentagem devemos desconectá-la e recarregá-la novamente? São perguntas frequentes que às vezes são difíceis de responder.

Portanto, criamos este guia de uso para que você possa aumentar a vida útil da bateria do seu notebook, que, como você deve saber, é um componente fundamental no uso do computador portátil. Além disso, substituí-la pode ser bastante caro.

Bateria laptop

Uso correto da bateria e carregador do notebook