Um novo mapa de gelo em Marte poderia ajudar a NASA a decidir para onde enviar futuros astronautas

A exploração de Marte continua a ser uma das principais missões da NASA, e a busca por água no planeta vermelho é essencial para futuras missões tripuladas. O projeto Subsurface Water Ice Mapping (SWIM), apoiado pela agência, apresentou seu quarto mapa, que detalha a localização do gelo de água subterrânea em Marte.

Este mapa, de acordo com o relatório da Space, torna-se uma ferramenta crucial para a seleção de áreas de pouso para futuros astronautas, já que a presença de água é essencial. Além disso, ajuda a entender as variações na distribuição de gelo de água em Marte.

Desde 2017, o projeto SWIM, dirigido pelo Instituto de Ciências Planetárias e gerenciado pelo Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, tem coletado dados de várias missões em Marte para criar um mapa da probabilidade de encontrar água em diferentes áreas do planeta.

Para o seu último mapa, foram usados dados da Câmara de Contexto (CTX) e do Experimento de Imagens de Alta Resolução (HIRISE), ambos a bordo do Orbitador de Reconhecimento de Marte, que fornecem imagens detalhadas do terreno marciano.

A importância de encontrar gelo em Marte

A identificação da localização do gelo em Marte é essencial para a planejamento de missões tripuladas. Os astronautas precisarão de acesso à água no planeta para reduzir a carga de transporte da Terra. No entanto, encontrar o equilíbrio adequado é crucial, pois deve-se evitar o pouso em áreas extremamente frias, o que exigiria um consumo adicional de energia para manter a tripulação aquecida.

Mapa de gelo em Marte

Um dos desafios na seleção de zonas de aterrissagem em Marte é a latitude. A NASA está procurando locais o mais próximos possível do equador marciano, pois eles são ideais para missões humanas. A latitude mais baixa contendo acesso a gelo torna-se a opção ótima. Estes mapas de gelo marciano tornam-se essenciais para tomar decisões fundamentais na planejamento de missões.

Além da planejamento da missão, os cientistas acreditam que esses mapas, como o SWIM, contribuirão para compreender as variações na distribuição de gelo de água em Marte. A quantidade de gelo de água em diferentes zonas de latitude média em Marte é irregular e desconhecida, e esses mapas poderiam oferecer novas hipóteses sobre essas variações.