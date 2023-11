Imigração dos EUA escanea redes sociais de candidatos com IA antes de aprovar vistos, revela relatório

A Inteligência Artificial (IA) continua sua expansão em diversas áreas e agora chegou ao controle fronteiriço dos Estados Unidos. A Agência de Imigração e Controle de Alfândegas dos Estados Unidos (ICE) implementou a Tecnologia de Busca da Giant Oak (GOST), uma ferramenta impulsionada pela IA, para examinar as postagens nas redes sociais em busca de conteúdo considerado “desrespeitoso” em relação ao país.

Embora isso agilize o processo de revisão de pedidos, esta revelação desencadeou um debate sobre a privacidade e as implicações éticas da vigilância.

De acordo com um relatório inicial da 404 Media (via Decrypt), o GOST ajuda a agência de imigração a analisar publicações nas redes sociais, determinando o possível risco que eles representam para os Estados Unidos. A ferramenta classifica as redes sociais das pessoas em uma escala de um a cem, avaliando sua relevância para a percepção da missão do usuário.

Embora o escrutínio de publicações em redes sociais não seja novidade na segurança nacional, o uso da IA introduz uma dimensão mais rápida e eficiente neste processo. Esta eficiência levanta preocupações sobre a privacidade e as liberdades individuais.

As reações

Patrick Toomey, Subdiretor do Projeto de Segurança Nacional da ACLU, expressou sua preocupação com o uso de algoritmos governamentais para avaliar postagens nas redes sociais e tomar decisões sobre a segurança das pessoas. Ele enfatiza a necessidade de que essas tecnologias sejam transparentes e sujeitas à responsabilização.

A IA está gerando crescente desconfiança entre o público, especialmente no que diz respeito à privacidade pessoal. Estudos como o do Pew Research Center encontraram que 32% dos americanos acreditam que a IA na contratação e avaliação de emprego prejudicará os candidatos e empregados ao invés de ajudá-los. Além disso, uma pesquisa da Reuters revelou que a maioria dos americanos percebe a IA como uma ameaça à humanidade.

O uso de IA no controle fronteiriço levanta questões importantes sobre a interação entre tecnologia, segurança e privacidade. Embora a IA ofereça eficiência e precisão na tomada de decisões, também apresenta desafios éticos e de privacidade que devem ser cuidadosamente considerados à medida que avançamos nessa direção tecnológica.