Entenda a grande polêmica em torno do aplicativo TikTok devido ao uso do filtro “Bold Glamour”, que funciona com inteligência artificial

Logotipo do TikTok, o app mais popular para criar e compartilhar vídeos curtos Foto: Pixabay

Filtros se tornaram uma das ferramentas favoritas dos usuários de redes sociais. No TikTok há de diferentes temáticas relacionadas a jogos, filmes ou recentemente para o Halloween. Na maioria das vezes são opções que entretêm quem consome esse tipo de conteúdo constantemente.

No entanto, existe um filtro que recentemente se envolveu em uma polêmica, pois alguns especialistas indicam que não são saudáveis para a saúde mental dos usuários do TikTok.

O filtro é chamado “Bold Glamour”. Ele usa inteligência artificial para retocar a pele, modificar a estrutura óssea do rosto, aumentar os lábios e maquiar o rosto com o conhecido contouring.

Bold Glamour TikTok

Foi lançado em fevereiro de 2023 e rapidamente se tornou um sucesso viral. O filtro foi elogiado por sua capacidade de criar um aspecto glamouroso instantâneo. No entanto, esta ferramenta está no meio de uma polêmica, pois dizem que ela promove ideais de beleza pouco realistas.

O filtro "Bold Glamour" funciona usando uma combinação de técnicas de inteligência artificial, como aprendizagem automática e reconhecimento facial. A ferramenta integrada ao TikTok primeiro analisa o rosto do usuário e depois aplica uma série de ajustes para melhorar sua aparência.

O site Infobae cita especialistas que alertam que o uso não controlado do “Bold Glamour” pode gerar graves consequências psicológicas ou problemas de autoestima em quem se submete a essas constantes modificações no seu rosto, em cada uma das publicações que faz no TikTok ou em outras redes sociais.