Apple em controvérsia: usou um iPhone 15 Pro Max para gravar sua keynote junto a equipamento muito caro

Quando a Apple revelou no final de sua keynote Scary Fast, onde conhecemos a família de processadores M3, ficamos impressionados com a revelação de que todo o evento havia sido gravado usando um iPhone 15 Pro Max.

A declaração era tão contundente depois de ter visto o resultado final da gravação que nos detonou uma peça de edição de corte onde avaliávamos a projeção potencial para o futuro de como este tipo de câmeras para smartphones poderia facilitar e melhorar nossas produções caseiras.

Mas parece que não tudo foi tão perfeito, mágico e íntegro como parecia. Agora que foi publicado um vídeo por trás das câmeras mostrando como foi realizada a produção desta conferência de apresentação.

O suposto objetivo era continuar alimentando a narrativa do poder do iPhone 15 Pro Max como uma câmera quase profissional. Mas os entendidos sobre esse tipo de produção terminaram um tanto desiludidos.

A um grau tal que até mesmo questionaram o potencial real do iPhone 15 Pro Max para alcançar os resultados finais vistos naquela keynote. Uma vez que a câmera do telefone foi o elemento central, mas a produção foi apoiada por muitos acessórios muito mais caros do que o dispositivo.

A Apple revelou como realizou sua keynote usando um iPhone 15 Pro Max e detonou a polêmica sobre a câmera

Descobriu-se que os rapazes de Cupertino lançaram um vídeo em seu canal oficial no YouTube onde basicamente ilustram como foi o processo de produção de sua keynote intitulada Scary Fast.

Como já destacamos, no final deste evento, foi mostrada a lenda de que tudo tinha sido filmado com um iPhone 15 Pro Max e agora este vídeo mostra como isso foi conseguido:

Embora o trecho de dois minutos confirme que tudo foi realizado com esse modelo como elemento para a filmagem, as críticas não demoraram a surgir.

Uma vez que grande parte dos outros elementos que deram vida ao produto final são acessórios profissionais de filmagem de vídeo.

Do kit de iluminação inestimável até o rig, o dolly, o estabilizador, o gimbal, alguns drones e até mesmo uma Space Cam.

Cada elemento ali foi essencial para alcançar o resultado de impacto que o vídeo final da apresentação teve, mas muitas das peças mostradas eram mais caras do que o próprio iPhone 15 Pro Max.

A última palavra é do próprio leitor.