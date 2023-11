Uma mão na outra galáxia: o que significa a surpreendente descoberta da NASA a 16 mil anos-luz?

Uma mão aparece nos radares dos observatórios da NASA. Parece como uma radiografia cósmica, em um evento que ocorreu há 1700 anos e a cerca de 16 mil anos-luz da Terra. O que é esse estranho fenômeno, que tem capturado a atenção dos principais portais de astronomia do mundo? Explicamos isso nesta resenha.

Claramente, não é uma mão. É chamado assim porque os elementos desta nebulosa dispersa têm a forma do esqueleto de uma extremidade humana, semelhante ao que é mostrado em uma radiografia. Coincidências da vida, este evento galáctico também pode ser observado com um telescópio que funciona com raios X.

Esta misteriosa mão é parte da nebulosa em si. É conhecida como MSH 15-52 e é um remanescente de supernova localizado na constelação de Circinus. Foi descoberto como uma grande fonte de rádio em 1961. Consiste em uma região norte brilhante e uma região sul mais fraca, a norte coincidindo com a nebulosa Hα RCW 89.

Mão cósmica

A nebulosa que forma este remanente de supernova é produto de uma impressionante explosão que foi registrada há cerca de 1700 anos. As estimativas dos cientistas dizem que o evento catastrófico ocorreu devido a uma estrela massiva que esgotou seu combustível nuclear.

A tal explosão foi tão poderosa que enviou ondas de choque através do espaço, que interagiram com o material circundante para formar a nebulosa.

MSH 15-52 é uma das mais brilhantes e extensas nebulosas de vento de pulsar conhecidas. Um pulsar é um tipo de estrela de nêutrons que gira rapidamente. A nebulosa é alimentada pelo vento de partículas de alta energia que emana do pulsar.

A imagem foi tirada pelo Telescópio de Raios-X Chandra, um projeto liderado pela NASA há cerca de 24 anos.