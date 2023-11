Tesla Cybertruck de Elon Musk falha na prova de desempenho: não conseguiu subir uma ladeira de inclinação pequena

Os primeiros Tesla Cybertruck, fabricados pela empresa de Elon Musk, não receberam boas avaliações nos testes de desempenho. O veículo elétrico, que supostamente é para ser usado em todo terreno, não foi capaz de funcionar de forma eficiente em um ambiente rústico.

O site Motor Pasión divulga três vídeos postados pela conta do X de Dima Zeniuk, nos quais é claramente observado que o desempenho da Cybertruck deixa muito a desejar.

A pick-up não conseguiu realizar as trações necessárias ao subir uma ladeira pouco inclinada, em uma estrada de areia. O carro elétrico também não se saiu bem em ambientes diferentes do asfalto. Outro inconveniente apontado pelo local mencionado são as curvas fechadas, que por sua estrutura não foram muito bem executadas.

No entanto, aquelas que aparecem no vídeo não pertencem às primeiras que serão recebidas pelos usuários da Tesla que as compraram há quatro anos e que começam a chegar ao final deste mês. Vamos ter que esperar as críticas de quem adquirir o veículo todo-o-terreno da Tesla Motors.

Blindagem à prova de balas

As camionetes vêm com blindagem à prova de balas no exterior. Foi testado por Joe Rogan no podcast The Joe Rogan Experience, num episódio que ele fez com Elon Musk.

O condutor do show atirou uma flecha de metal com um arco a uma distância de cinco metros. Embora não a tenha atravessado, deixou uma abertura.

Características do Cybertruck

O Cybertruck tem um design futurista, com uma carroceria de aço inoxidável e uma forma angular. Suas dimensões são de 5,8 metros de comprimento, 2,0 metros de largura e 1,9 metros de altura.

Serão três as versões disponíveis: