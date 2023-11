Cientistas estão em alerta com a chegada do cometa “Diablo”, uma rocha espacial três vezes maior que o Monte Everest

Astronômos, astrofísicos e cientistas em geral que se dedicam à exploração do espaço estão em alerta com a chegada do cometa ‘Diablo’. Trata-se de uma rocha espacial com três vezes o tamanho do Monte Everest.

O cometa específico recebe o nome científico de 12P/Pons-Brooks. Foi descoberto em 1812 pelos astrônomos franceses Jean-Louis Pons, Alexis Bouvard e Vincent Wisniewsky, e que desde então segue a sua trajetória. Possui uma órbita elíptica em torno do Sol, onde leva um pouco mais de 71 anos para dar a volta à estrela maciça.

Essa característica é suficiente para entender por que chama tanta atenção dos cientistas; não é um viajante frequente em nossas fronteiras. Em seu periélio com o Sol, ele estará a menos de 1 UA de distância, cerca de 120 milhões de quilômetros da estrela massiva e 66 milhões de quilômetros da Terra, o que o torna visível em nosso firmamento.

Este cometa tem sido notícia este ano, pois os cientistas que o observam notaram atividade vulcânica na sua superfície, o que fez com que deixasse uma estela no seu percurso estelar pelo Sistema Solar.

MVS Notícias informa que o ponto mais próximo entre a Terra e o cometa será no dia 21 de abril de 2024, 13 dias depois do Eclipse Total de Sol que cruzará o Norte da América. A distância não é motivo de preocupação por impacto. É praticamente impossível que ele colida conosco.

O cometa 12P/Pons-Brooks é um cometa criovulcânico ativo, o que significa que pode liberar material congelado no espaço. Caracteriza-se também pelas suas outbursts, que são explosões repentinas que podem aumentar o seu brilho até 5 magnitudes.