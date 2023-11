O piloto da Artemis II fala sobre o que significa guiar a primeira missão tripulada à Lua em 50 anos

A NASA retornará à Lua em 2024. A missão Artemis II levará quatro astronautas ao satélite natural após 50 anos de ausência. O piloto deste projeto, Jeremy Hansen, fala também sobre o que significa ser o primeiro não estadunidense a sair da órbita da Terra.

Jeremy Hansen será o piloto guia. Embora colabore com a NASA e leve inscrições em seu traje espacial, o especialista em pilotar aeronaves é canadense e faz parte da Agência Espacial do Canadá.

Ele trabalha na astronomia desde 2009 e sempre teve planos de ser enviado para o espaço. No entanto, questões burocráticas e financeiras adiavam sua ascensão às estrelas. Ele sabe tudo o que é necessário para voar para o espaço e já simulou este voo centenas de vezes nos simuladores e na sua mente.

Mas o próximo ano será a prova final, a verdadeira prova de que ele será o responsável por levar seus companheiros à Lua. Em uma entrevista com Space , ele conta quais são as sensações de estar em uma missão desta magnitude.

"É como se estivesse se aproximando muito mais do que nunca antes se sentiu. Então, existe essa sensação, e isso é realmente divertido para mim", diz Jeremy Hansen.

A missão Artemis II que viajará no próximo ano não pisará no solo lunar. Jeremy Hansen, juntamente com seus companheiros Christina Koch, Victor Glover e Reid Wiseman, voarão ao redor do satélite natural, o que enfatiza que este é um projeto de teste, para o que virá nos meses e anos seguintes no programa espacial da NASA que se pretende instalar no corpo rochoso.

“Estamos apenas criando o treinamento, tentando descobrir o que precisamos com o time. Isso é realmente divertido. É algo único; provavelmente nunca mais experimentarei isso.”