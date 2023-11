O insólito motivo pelo qual Bill Gates se recusa a voar em primeira classe: “sempre compra o bilhete com a tarifa mais baixa”

Getty Images (China News Service/VCG via Getty Images)

Bill Gates é o sexto homem mais rico do mundo. Ou seja, há apenas cinco pessoas no planeta que têm mais dinheiro do que ele. O cofundador da Microsoft tem a capacidade de se dar qualquer luxo que desejar, a qualquer momento. Ele só precisa falar para ter qualquer bem material à sua frente da forma mais imediata possível.

Sua fortuna é avaliada em 110 bilhões de dólares. E o melhor de tudo, para ele, é que o dinheiro só aumenta na sua conta bancária. Fizemos todo esse preâmbulo, porque é surpreendente que Bill Gates sempre escolha viajar na classe econômica.

Falamos de uma pessoa que não só tem a capacidade de viajar em primeira classe, mas Bill Gates pode ter uma frota inteira de aviões se quiser. Mas o cofundador da Microsoft prefere um voo comercial e, se possível, o de tarifa mais baixa.

Bill Gates possui $79 200 bilhões de dólares. Foto: Getty Images

Marc Randolph, cofundador da Netflix, conta isso com a mesma surpresa que nós. O empresário da plataforma de streaming mais conhecida do mundo fez uma coluna para o site Entrepreneur, como relatado no El Cronista. Em seu artigo, o executivo conta os motivos pelos quais Bill Gates não voa na primeira classe, e para alguns pode fazer sentido.

De acordo com o que Randolph conta, Bill Gates não acha que há uma boa relação entre preço e qualidade para passagens de primeira classe. A diferença de custo, que às vezes é cinco vezes maior do que a tarifa comum, não é refletida nos benefícios de pagar esse preço.

Além disso (palavra de Bill Gates segundo Randolph), todos estão no mesmo avião, então, exceto alguns confortos extras, eles chegarão ao destino na mesma hora, e é por isso que ele escolhe o voo econômico.