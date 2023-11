O cão robô da Boston Dynamics agora pode falar usando Inteligência Artificial ChatGPT

Spot, o cão robô de Boston Dynamics Boston Dynamics criou este cão robô que pode ser monitorado de lugares de difícil acesso (picture alliance/dpa/picture alliance via Getty I)

A Inteligência Artificial do tipo ChatGPT está em todos os lugares, desde a educação até o trabalho, passando pelo entretenimento. E qualquer um pode usá-la, uma criança, um jovem, um adulto... até mesmo um robô cão.

Sim, um cão robô.

A Boston Dynamics, a famosa empresa criadora de robôs, fez com que o seu cão Spot pudesse usar Inteligência Artificial do tipo ChatGPT para se comunicar com os humanos.

Especificamente, ele treinou um modelo de Inteligência Artificial que integra o OpenAI com outros, aplicando-o ao seu robô cão Spot. Graças a isso, ele pode interagir com as pessoas usando palavras.

O cão, que serve como guia turístico, tem a capacidade de observar o seu entorno com a câmara e descrevê-lo, usando o modelo de linguagem grande (LLM) que impulsiona o ChatGPT.

"Com este projeto", explica a Boston Dynamics em um comunicado, "encontramos uma maneira de combinar os resultados de vários sistemas gerais de IA e gerar resultados interessantes em um robô real usando o SDK do Spot".

Spot, o cão robô da Boston Dynamics, contra as alucinações da Inteligência Artificial

A empresa americana está entusiasmada em explorar a intersecção da inteligência artificial e robótica. Estas duas tecnologias são uma grande combinação.

A grande preocupação dos seus criadores estava voltada para as alucinações, quando a Inteligência Artificial responde coisas não objetivas, inventadas ou incorretas. Daí a necessidade de se usar técnicas de engenharia para garantir que Spot não saia de controle.

"Robôs fornecem uma forma fantástica de 'consolidar' grandes modelos de fundações no mundo real. Da mesma forma, esses modelos podem ajudar a fornecer um contexto cultural, conhecimento geral de bom senso e flexibilidade que podem ser úteis para muitas tarefas robóticas", acrescenta a Boston Dynamics.

Por enquanto, os estudos e avaliações continuam. Onde poderemos ver Spot interagindo usando Inteligência Artificial do tipo ChatGPT? Ficaremos de olho.