Influencers feitos com inteligência artificial: o movimento que cresce nas sombras das redes sociais

As redes sociais foram inundadas por personagens criados pela Inteligência Artificial. Mecanismos como o Midjourney ou DALL-E são capazes de ilustrar uma pessoa com apenas um texto que descreva o que o usuário deseja. Esses mesmos sistemas são feitos para que o design fale, se mova e gesticule. Em particular, que emule as funções dos humanos.

No Instagram, X, TikTok e até na OnlyFans, esses personagens aparecem e normalmente são mulheres voluptuosas. Não há nada de errado com isso, o que é incomum é que, às vezes, os usuários não sabem que estão vendo uma ilustração e não uma pessoa real.

Durante os momentos mais críticos da pandemia, antes da explosão da Inteligência Artificial, lembramos de um homem no Japão que se passou por uma mulher usando técnicas de Deep Fake. O sujeito tinha o cabelo longo, então foi necessário apenas modificar seu rosto para o de uma mulher com traços asiáticos.

Ele gravava vídeos e se mostrava percorrendo todo o país de moto. Assim, ganhou dezenas de milhares de seguidores nas suas redes sociais. Bem, imagine isso mesmo, mas sem a necessidade de um corpo humano. A IA cria tudo do zero e com isso há centenas de pessoas lucrando em diferentes plataformas da internet.

Uma amostra é a nossa capa, na qual se veem três mulheres criadas pela Inteligência Artificial que recebem muitas reações nas redes sociais e em sites na Internet que costumam consumir conteúdo para adultos.

O desenvolvimento da IA melhora ao ponto em que é difícil diferenciar uma pessoa real de uma ilustração. A La Vanguardia publicou uma revisão que destaca o caso de @Fit_Aitana, uma influenciadora que diz ser de Barcelona e já tem 91 mil seguidores no Instagram.

Mas a realidade é que esta modelo não é uma pessoa real, é uma criação da inteligência artificial. Ela diz ser “amante de jogos” e do mundo “fitness”.

Em seu perfil tem um link que o leva para suas outras plataformas, destacando a Fanvue, uma espécie de alternativa do OnlyFans, em que uma assinatura para sua conta vale 10,50 dólares mensais. O pior, repetimos, é que muitos de seus usuários ignoram que Aitana não é uma pessoa real.