Bill Gates e sua técnica para ser mais produtivo e reduzir o estresse: “A Teoria do Armário”

Bill Gates, o cofundador da Microsoft e um dos principais líderes empresariais de nossos tempos, não é conhecido apenas por seu sucesso no mundo da tecnologia, mas também por sua abordagem para produtividade e gerenciamento de estresse na vida cotidiana. Uma das estratégias que ele usa e que chamou de teoria do guarda-roupa pode ser uma lição valiosa para todos.

O principal objetivo de Gates é evitar que pequenas situações do dia a dia afetem o seu estado de espírito ou dificultem a sua capacidade de trabalho. Uma das preocupações comuns que afeta muitas pessoas é a escolha do seu vestuário diário, o que frequentemente resulta em estresse e, em alguns casos, em gastos desnecessários.

Do que se trata a ‘teoria do armário’?

Como explica a Hipertextual, a “teoria do armário” centra-se em simplificar esta decisão diária. Como se faz isso? Mantendo um armário simples com peças essenciais e limitando as opções disponíveis de acordo com a estação do ano.

Bill Gates, por exemplo, já mencionou no passado que possui apenas um casaco de inverno e várias camisas de verão. Essa estratégia ajudou-o a reduzir o estresse e melhorar a sua produtividade. Em vez de perder tempo escolhendo a sua roupa, ele simplesmente se levanta, escolhe uma camisa e continua com as suas tarefas.

Bill Gates Multimilionário e filantropo

Esse enfoque minimalista de vestuário não é exclusivo de Bill Gates. Outros CEOs proeminentes, como Mark Zuckerberg e Elon Musk, também o adotaram em suas vidas. De fato, é comum ver Mark Zuckerberg em público usando um traje característico, o que reflete uma variação da mesma filosofia.

A simplicidade na escolha da vestimenta permite que essas figuras proeminentes se concentrem em questões mais importantes, reduzindo distrações e estresse.